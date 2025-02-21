Почему мы не можем жить без дезодоранта? Рекламная кампания, которая всё изменила

В начале 20-го века запах тела воспринимался как естественная часть жизни, и никто не особо беспокоился о поте или запахах. Богатые пользовались духами, но для большинства людей использование дезодоранта не было жизненной необходимостью. Всё изменилось, когда Эдна Мерфи, унаследовавшая компанию по производству дезодорантов, решила изменить ситуацию.
Эдна столкнулась с проблемой: её продукт Odorono не пользовался спросом. Многие не знали о его существовании, а те, кто замечал его в магазинах, не видели в нём необходимости. Вместо того чтобы бороться с этим традиционными методами, Эдна обратилась к специалисту по рекламе Джеймсу Янгу, который предложил уникальный подход. Вместо того чтобы просто рекламировать продукт, Янг решил создать потребность в нём.
В 1919 году в журнале Ladies’ Home Journal появилась реклама, которая заставила людей задуматься: если женщина не использует дезодорант, она, вероятно, отталкивает окружающих, даже не осознавая этого. Реклама утверждала, что внешний вид и манеры не имеют значения, если от человека пахнет потом. Это было психологическое давление, которое изменило общественное восприятие. В результате продажа Odorono увеличилась на 112%, и дезодорант стал неотъемлемой частью жизни.
Следующим шагом было убеждение мужчин, что потливость на работе делает их непривлекательными и ненадежными. Реклама дезодорантов становилась все агрессивнее, и общество начало воспринимать запах тела как проблему, которую нужно решить.
Сегодня мы можем смеяться над экстравагантностью этой рекламы, но именно благодаря ей мир стал более комфортным и приятным. Хотя стратегия была спорной, результатом стало создание привычки использовать дезодорант, что сделало нашу жизнь гораздо более удобной.
Дезодора́нт — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.
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Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?