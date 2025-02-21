Почему мы не можем жить без дезодоранта? Рекламная кампания, которая всё изменила

В начале 20-го века запах тела воспринимался как естественная часть жизни, и никто не особо беспокоился о поте или запахах. Богатые пользовались духами, но для большинства людей использование дезодоранта не было жизненной необходимостью. Всё изменилось, когда Эдна Мерфи, унаследовавшая компанию по производству дезодорантов, решила изменить ситуацию.

Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запах

Реклама, которая изменила всё

Эдна столкнулась с проблемой: её продукт Odorono не пользовался спросом. Многие не знали о его существовании, а те, кто замечал его в магазинах, не видели в нём необходимости. Вместо того чтобы бороться с этим традиционными методами, Эдна обратилась к специалисту по рекламе Джеймсу Янгу, который предложил уникальный подход. Вместо того чтобы просто рекламировать продукт, Янг решил создать потребность в нём.

Манипуляция и успех

В 1919 году в журнале Ladies’ Home Journal появилась реклама, которая заставила людей задуматься: если женщина не использует дезодорант, она, вероятно, отталкивает окружающих, даже не осознавая этого. Реклама утверждала, что внешний вид и манеры не имеют значения, если от человека пахнет потом. Это было психологическое давление, которое изменило общественное восприятие. В результате продажа Odorono увеличилась на 112%, и дезодорант стал неотъемлемой частью жизни.

Мужчины и потливость

Следующим шагом было убеждение мужчин, что потливость на работе делает их непривлекательными и ненадежными. Реклама дезодорантов становилась все агрессивнее, и общество начало воспринимать запах тела как проблему, которую нужно решить.

Сегодня мы можем смеяться над экстравагантностью этой рекламы, но именно благодаря ей мир стал более комфортным и приятным. Хотя стратегия была спорной, результатом стало создание привычки использовать дезодорант, что сделало нашу жизнь гораздо более удобной.

Уточнения

Дезодора́нт — косметическое средство для маскировки, ослабления или устранения неприятных запахов.



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