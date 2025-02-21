Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы похудеете, если замените рафинированные углеводы этими продуктами
Ароматные помощники: как правильно использовать травяные настои в саду
Секрет нежных блинов, которые не сохнут и остаются мягкими даже на следующий день
Ваш дедушка мечтал о летающих машинах, а получил пробки и камеры — фантазии прошлого против реальности
Уже через год пионы вас порадуют! Главное — посадите их здесь
Собаки терпят, но ненавидят: 10 вещей, которые выводят вашего питомца из себя
Где купить лицензию? Уже неважно — появился способ активировать Windows без неё
Джонни Депп возвращается во франшизу Пираты Карибского моря
Загадка Лев P: карликовая галактика удивила астрономов

Секреты макияжа глаз после 40: делаем взгляд свежим и выразительным

Моя семья » Красота и стиль

С возрастом наша кожа и потребности в макияже изменяются, и особенно это касается области вокруг глаз. Чтобы сохранить взгляд свежим и выразительным, важно выбирать правильные цвета и текстуры, а также использовать определенные приемы, которые подчеркнут вашу естественную красоту.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

Выбор правильных цветов и текстур теней

С возрастом рекомендуется избегать слишком тёмных или ярких оттенков, так как они могут утяжелить взгляд и подчеркнуть возрастные изменения. Вместо этого лучше выбрать мягкие и светлые цвета, такие как персиковый или золотистый. Эти оттенки освежают и придают глазам сияние. Металлические или перламутровые текстуры также отлично подходят — они осветляют глаза, не утяжеляя их.

Как выбрать карандаш для глаз

Тёмные карандаши, такие как чёрный, могут сделать взгляд усталым и тяжелым. Вместо этого выберите коричневый карандаш — он придаст взгляду мягкость и глубину, но не будет перегружать образ. Наносите его по линии роста ресниц, уделяя особое внимание внешним уголкам глаз, чтобы создать эффект приподнятого взгляда.

Использование подводки для глаз

Для приподнятого и более открытого взгляда используйте технику подводки overline. Это значит, что подводка наносится немного выше естественной линии века. Так ваш взгляд станет более выразительным, а глаза — визуально шире и открытее. Лучше выбирать тёмные коричневые оттенки для подводки, чтобы создать более мягкий и гармоничный эффект, не перегружая глаза.

Подготовка кожи вокруг глаз

Перед нанесением макияжа обязательно увлажните область вокруг глаз с помощью крема и базы. Это поможет выровнять текстуру кожи, уменьшить видимость морщинок и обеспечит стойкость макияжа в течение дня.

Золотистые тени для сияющего взгляда

Золотые тени идеально подходят для того, чтобы создать свежий и яркий образ. Наносите их на подвижное веко и чуть выше, чтобы подчеркнуть естественное сияние глаз. Это придаст вашему взгляду легкость и изысканность.

С возрастом важно не только подобрать подходящие оттенки, но и использовать техники, которые не утяжеляют взгляд, а наоборот, делают его более открытым и свежим.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Случайность или древняя технология? Пирамида Гизы концентрирует энергию, учёные не могут это объяснить
Наука и техника
Случайность или древняя технология? Пирамида Гизы концентрирует энергию, учёные не могут это объяснить Аудио 
Резонансная петля: как создать сильную эмоциональную связь с кем-то
Наука и техника
Резонансная петля: как создать сильную эмоциональную связь с кем-то Аудио 
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Авто
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь Аудио 
Популярное
Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь

Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?

Откуда перегар, если не пил? Эти продукты дадут положительный тест на алкоголь
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
Блины, которые съедаются быстрее, чем успевают остыть: в доме стоит такой аромат, что даже соседи заглядывают
В Египте вводятся новые правила для туристов
А что, если не пускать? Бизнес РФ не рад возвращению западных брендов
Беспилотник Мерлин-ВР. Разведывательная русская птица высокого полёта Дмитрий Плотников Пожертвует ли Москва отношениями с Китаем и Ираном ради договорённостей с США по Украине Любовь Степушова Секретные уголки у моря: здесь можно забыть обо всём и раствориться в красоте Игорь Буккер
Эти страны под угрозой от возможного падения астероида на Землю в 2032 году
Бабушка научила: зачем перед посадкой разрезать картошку — теперь всегда так делаю
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Диетологи в восторге: эта специя борется с воспалением и продлевает молодость
Последние материалы
Вы похудеете, если замените рафинированные углеводы этими продуктами
Ароматные помощники: как правильно использовать травяные настои в саду
Секрет нежных блинов, которые не сохнут и остаются мягкими даже на следующий день
Ваш дедушка мечтал о летающих машинах, а получил пробки и камеры — фантазии прошлого против реальности
Уже через год пионы вас порадуют! Главное — посадите их здесь
Собаки терпят, но ненавидят: 10 вещей, которые выводят вашего питомца из себя
Где купить лицензию? Уже неважно — появился способ активировать Windows без неё
Джонни Депп возвращается во франшизу Пираты Карибского моря
Загадка Лев P: карликовая галактика удивила астрономов
Путешествие с хвостиком: турист фотографирует четвероногих друзей по всему миру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.