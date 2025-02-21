Секреты макияжа глаз после 40: делаем взгляд свежим и выразительным

С возрастом наша кожа и потребности в макияже изменяются, и особенно это касается области вокруг глаз. Чтобы сохранить взгляд свежим и выразительным, важно выбирать правильные цвета и текстуры, а также использовать определенные приемы, которые подчеркнут вашу естественную красоту.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макияж

Выбор правильных цветов и текстур теней

С возрастом рекомендуется избегать слишком тёмных или ярких оттенков, так как они могут утяжелить взгляд и подчеркнуть возрастные изменения. Вместо этого лучше выбрать мягкие и светлые цвета, такие как персиковый или золотистый. Эти оттенки освежают и придают глазам сияние. Металлические или перламутровые текстуры также отлично подходят — они осветляют глаза, не утяжеляя их.

Как выбрать карандаш для глаз

Тёмные карандаши, такие как чёрный, могут сделать взгляд усталым и тяжелым. Вместо этого выберите коричневый карандаш — он придаст взгляду мягкость и глубину, но не будет перегружать образ. Наносите его по линии роста ресниц, уделяя особое внимание внешним уголкам глаз, чтобы создать эффект приподнятого взгляда.

Использование подводки для глаз

Для приподнятого и более открытого взгляда используйте технику подводки overline. Это значит, что подводка наносится немного выше естественной линии века. Так ваш взгляд станет более выразительным, а глаза — визуально шире и открытее. Лучше выбирать тёмные коричневые оттенки для подводки, чтобы создать более мягкий и гармоничный эффект, не перегружая глаза.

Подготовка кожи вокруг глаз

Перед нанесением макияжа обязательно увлажните область вокруг глаз с помощью крема и базы. Это поможет выровнять текстуру кожи, уменьшить видимость морщинок и обеспечит стойкость макияжа в течение дня.

Золотистые тени для сияющего взгляда

Золотые тени идеально подходят для того, чтобы создать свежий и яркий образ. Наносите их на подвижное веко и чуть выше, чтобы подчеркнуть естественное сияние глаз. Это придаст вашему взгляду легкость и изысканность.

С возрастом важно не только подобрать подходящие оттенки, но и использовать техники, которые не утяжеляют взгляд, а наоборот, делают его более открытым и свежим.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.