Возвращение танкетки: как носить культовую обувь весной 2025, чтобы выглядеть стильно

5:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Танкетка снова в моде — это факт. Но не та, что ассоциируется с глянцевыми страницами 2000-х, а обновленная, стильная и адаптированная под современный ритм. Saint Laurent, Prada, Burberry и Bottega Veneta сделали все возможное, чтобы мы пересмотрели свое отношение к этой обуви. Как правильно носить танкетку в 2025 году и с чем сочетать, чтобы выглядеть актуально? Разбираемся в тонкостях тренда.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Обувь

Почему танкетка снова в тренде

Мода всегда движется по кругу, но возвращение обуви на танкетке в 2025 году не просто дань ностальгии по нулевым. Сегодня эта форма подошвы получила обновленный дизайн, а дизайнеры сделали акцент на комфорте и функциональности.

Главные изменения

Лаконичность - никакой вычурности, громоздких ремешков и страз. Только чистые линии и современные материалы.

- никакой вычурности, громоздких ремешков и страз. Только чистые линии и современные материалы. Элегантные формы - танкетка стала изящнее, получила плавные изгибы и утонченную посадку.

- танкетка стала изящнее, получила плавные изгибы и утонченную посадку. Трендовые материалы - лакированная кожа, замша глубоких оттенков, матовая фактура без блеска.

Сегодня танкетка выглядит минималистично, не перегружает образ и отлично вписывается в разные стили — от городского минимализма до эффектного бохо.

Какая обувь на танкетке в моде весной 2025

Если заглянуть на подиумы и стритстайл-хроники, можно выделить несколько ключевых моделей:

Мюли на танкетке - элегантная альтернатива классическим туфлям, подходит как для повседневных, так и для вечерних образов.

- элегантная альтернатива классическим туфлям, подходит как для повседневных, так и для вечерних образов. Минималистичные босоножки - аккуратные ремешки, гладкая текстура и лаконичный дизайн делают их универсальными.

- аккуратные ремешки, гладкая текстура и лаконичный дизайн делают их универсальными. Кожаные сапоги на танкетке - идеальный вариант для весенней погоды, особенно в светлых оттенках.

- идеальный вариант для весенней погоды, особенно в светлых оттенках. Ботильоны с геометрической танкеткой - модель для тех, кто любит стильные эксперименты.

С этими вариантами невозможно прогадать — они остаются в рамках современных трендов и сочетаются с базовым гардеробом.

Как носить танкетку, чтобы не выглядеть старомодно

Ошибки прошлого десятилетия можно избежать, если правильно подбирать сочетания.

Тренды, которые стоит забыть

Джинсы-клёш + босоножки на танкетке. Да, в 2007-м это было стильно, но сегодня лучше оставить клёш в архиве.

Чрезмерный декор: стразы, массивные застежки и цветочные аппликации уже не актуальны.

Избыточно высокая платформа — утяжеляет ногу и портит пропорции.

Лучшие сочетания с обувью на танкетке

Джинсы с заниженной талией и босоножки на танкетке

Если хочется добавить в образ нотку нулевых, то пусть это будет именно этот тандем. Но с оговоркой — карго или широкие baggy-джинсы вместо клеша.

Мини-юбка и сапоги на танкетке

Лаконичная кожаная или трапециевидная юбка отлично подчеркнет современный стиль обуви.

Макси-платья с разрезом + мюли на танкетке

Выигрышное сочетание, которое добавит элегантности и визуально вытянет силуэт.

Костюм с ботильонами на танкетке

Жакет oversize + строгие брюки + ботильоны на танкетке = стильный и актуальный образ.

Цвет и материалы: на что обратить внимание

В 2025 году дизайнеры делают ставку на выразительные текстуры.

Лакированная кожа: эффект "жидкого зеркала" делает босоножки роскошными и универсальными.

эффект "жидкого зеркала" делает босоножки роскошными и универсальными. Матовая кожа: отлично подходит для ботильонов и сапог, добавляя элегантности.

отлично подходит для ботильонов и сапог, добавляя элегантности. Замша глубоких оттенков: мокрый асфальт, ржавчина, ягодный желе — идеальный вариант для весны.

Ключевые цвета

Черный: безупречный выбор для офисных и строгих образов.

безупречный выбор для офисных и строгих образов. Карамельный и шоколадный: стильный тренд сезона, отлично смотрится в сочетании с нейтральными оттенками.

стильный тренд сезона, отлично смотрится в сочетании с нейтральными оттенками. Яркие акценты: лаймовый, сочный розовый или электрик-синий. Их лучше уравновесить сдержанной одеждой.

Какая высота танкетки подойдет именно тебе?

5-7 см - лучший вариант для невысоких девушек: плавный подъем не утяжелит силуэт.

- лучший вариант для невысоких девушек: плавный подъем не утяжелит силуэт. 10 см и выше - подходит высоким девушкам, но важно избегать слишком массивного дизайна.

Дополнительные советы по стилю

Колготки с танкеткой — табу: даже самые тонкие утяжеляют ноги. Лучше выбрать прозрачные носки-сетку.

даже самые тонкие утяжеляют ноги. Лучше выбрать прозрачные носки-сетку. Городской минимализм + танкетка = идеальное сочетание: например, хлопковый комбинезон + мюли + сумка-ведро из грубой кожи.

например, хлопковый комбинезон + мюли + сумка-ведро из грубой кожи. Стиль "бохо" и танкетка — удачный союз: белая свободная юбка + блуза + замшевые мюли — беспроигрышный образ.

Итог: танкетка 2025 — это стильно

Обувь на танкетке официально вернулась, но в обновленном виде. Современные модели стали изящнее, удобнее и универсальнее. Главное — избегать стереотипных сочетаний из прошлого и делать ставку на трендовые материалы и формы.

Если сомневаешься, начни с босоножек на танкетке — они легко впишутся в гардероб и помогут освежить весенние образы.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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