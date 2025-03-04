Стильные хищники: носим анималистичный принт правильно

Анималистичный принт — тренд, который никогда не выходит из моды, но и легко может испортить образ, если использовать его неправильно. Чтобы одежда с хищными узорами выглядела актуально, а не вульгарно, стоит придерживаться нескольких правил.
Анималистичный принт сам по себе привлекает внимание, поэтому важно не перегружать образ. Лучше выбирать слегка приглушенные, винтажные оттенки и сочетать их с нейтральными вещами. Например, джинсы с ненавязчивым леопардовым узором, белая футболка и бежевый тренч — стильный и сдержанный вариант.
Если не хочется сразу экспериментировать с крупными вещами в анималистичном стиле, можно начать с аксессуаров. Принтованная сумка, шарф или обувь добавят изюминку в образ, но не будут выглядеть слишком броско.
Леопардовый или змеиный узор может стать стильным дополнением, если использовать его в качестве фона. Например, сочетание однотонного трикотажного костюма с леопардовым жакетом или блузкой сделает наряд интересным, но не перегруженным.
Для вечернего выхода подойдет юбка с животным принтом. Чтобы образ выглядел элегантно, важно комбинировать её с лаконичными вещами — однотонным топом и базовой верхней одеждой в нейтральных цветах, например черном или бежевом.
Если хочется создать total-look с хищным принтом, важно соблюдать баланс. Оптимальный вариант — одежда в одном оттенке, без ярких контрастов. Такой подход поможет избежать перегруженности и сделать образ стильным и гармоничным.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.