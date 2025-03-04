Стильные хищники: носим анималистичный принт правильно

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Анималистичный принт — тренд, который никогда не выходит из моды, но и легко может испортить образ, если использовать его неправильно. Чтобы одежда с хищными узорами выглядела актуально, а не вульгарно, стоит придерживаться нескольких правил.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка

Акцент, но без перебора

Анималистичный принт сам по себе привлекает внимание, поэтому важно не перегружать образ. Лучше выбирать слегка приглушенные, винтажные оттенки и сочетать их с нейтральными вещами. Например, джинсы с ненавязчивым леопардовым узором, белая футболка и бежевый тренч — стильный и сдержанный вариант.

Маленькие детали — безопасный старт

Если не хочется сразу экспериментировать с крупными вещами в анималистичном стиле, можно начать с аксессуаров. Принтованная сумка, шарф или обувь добавят изюминку в образ, но не будут выглядеть слишком броско.

Фон для базового образа

Леопардовый или змеиный узор может стать стильным дополнением, если использовать его в качестве фона. Например, сочетание однотонного трикотажного костюма с леопардовым жакетом или блузкой сделает наряд интересным, но не перегруженным.

Яркий акцент для вечернего образа

Для вечернего выхода подойдет юбка с животным принтом. Чтобы образ выглядел элегантно, важно комбинировать её с лаконичными вещами — однотонным топом и базовой верхней одеждой в нейтральных цветах, например черном или бежевом.

Полностью анималистичный образ

Если хочется создать total-look с хищным принтом, важно соблюдать баланс. Оптимальный вариант — одежда в одном оттенке, без ярких контрастов. Такой подход поможет избежать перегруженности и сделать образ стильным и гармоничным.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.