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Лучший макияж для уставшей кожи: как выглядеть свежо даже после бессонной ночи

3:11
Моя семья » Красота и стиль

Современный ритм жизни редко оставляет нам шанс на полноценный отдых. Работа, социальные мероприятия, дедлайны и бессонные ночи — всё это неизбежно отражается на лице. Но если срочно нужно выглядеть свежо и отдохнувшей, на помощь придут проверенные бьюти-лайфхаки. Делимся лучшими способами быстро привести кожу в порядок и скрыть следы усталости.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Гидрогелевые маски — экспресс-спасение для кожи

Если лицо выглядит уставшим, спасением станут гидрогелевые маски. Они моментально увлажняют кожу, придают ей сияние и делают её более упругой. Всё благодаря насыщенному составу: гиалуроновая кислота удерживает влагу, витамины питают, а антиоксиданты защищают от стресса.

Совет: храните маски в холодильнике — охлаждённые они лучше снимают отёки и сужают поры.

Охлаждение: лёд, ложки и массаж гуаша

Один из самых простых и действенных способов быстро убрать следы усталости — охлаждение кожи.

  • Кубики льда (можно с зелёным чаем или ромашкой) мгновенно тонизируют кожу.
  • Охлаждённые ложки за пару минут уберут отёки под глазами.
  • Массаж гуаша улучшает кровообращение, что делает лицо более свежим.

Совет: массаж стоит делать лёгкими движениями, двигаясь от центра лица к краям, чтобы активизировать лимфоток.

Витамин С и увлажняющие сыворотки

Тусклая кожа — главный признак усталости. Чтобы вернуть ей сияние, стоит использовать увлажняющие сыворотки с гиалуроновой кислотой и витамином С.

  • Гиалуроновая кислота притягивает влагу и делает кожу гладкой.
  • Витамин С борется с тусклым цветом лица и придаёт здоровое сияние.
  • Ниацинамид помогает уменьшить покраснения и выровнять тон кожи.

Совет: кроме косметики, витамин С можно принимать внутрь — например, в виде шипучих таблеток.

Макияж, который скрывает усталость

Правильный макияж может творить чудеса, освежая лицо и делая его визуально более отдохнувшим.

  • BB-крем вместо плотного тонального — придаёт коже естественное сияние.
  • Жидкие румяна и хайлайтер помогают выглядеть здоровее.
  • Кремовый скульптор делает лицо выразительнее.
  • Стрелки на глазах отвлекают внимание от усталости.

Совет: наносите кремовые текстуры влажным спонжем — так макияж будет выглядеть более естественным.

Вода, питание и уход изнутри

Никакие косметические средства не заменят внутренний уход за собой.

  • Вода - главный источник увлажнения кожи.
  • Полезные жиры (авокадо, орехи, рыба) поддерживают эластичность кожи.
  • Витамины помогают бороться со стрессом и восстанавливают баланс в организме.

Совет: следите за режимом сна, ведь даже самый лучший уход не заменит полноценного отдыха.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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