Лучший макияж для уставшей кожи: как выглядеть свежо даже после бессонной ночи

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Современный ритм жизни редко оставляет нам шанс на полноценный отдых. Работа, социальные мероприятия, дедлайны и бессонные ночи — всё это неизбежно отражается на лице. Но если срочно нужно выглядеть свежо и отдохнувшей, на помощь придут проверенные бьюти-лайфхаки. Делимся лучшими способами быстро привести кожу в порядок и скрыть следы усталости.

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Гидрогелевые маски — экспресс-спасение для кожи

Если лицо выглядит уставшим, спасением станут гидрогелевые маски. Они моментально увлажняют кожу, придают ей сияние и делают её более упругой. Всё благодаря насыщенному составу: гиалуроновая кислота удерживает влагу, витамины питают, а антиоксиданты защищают от стресса.

Совет: храните маски в холодильнике — охлаждённые они лучше снимают отёки и сужают поры.

Охлаждение: лёд, ложки и массаж гуаша

Один из самых простых и действенных способов быстро убрать следы усталости — охлаждение кожи.

Кубики льда (можно с зелёным чаем или ромашкой) мгновенно тонизируют кожу.

(можно с зелёным чаем или ромашкой) мгновенно тонизируют кожу. Охлаждённые ложки за пару минут уберут отёки под глазами.

за пару минут уберут отёки под глазами. Массаж гуаша улучшает кровообращение, что делает лицо более свежим.

Совет: массаж стоит делать лёгкими движениями, двигаясь от центра лица к краям, чтобы активизировать лимфоток.

Витамин С и увлажняющие сыворотки

Тусклая кожа — главный признак усталости. Чтобы вернуть ей сияние, стоит использовать увлажняющие сыворотки с гиалуроновой кислотой и витамином С.

Гиалуроновая кислота притягивает влагу и делает кожу гладкой.

притягивает влагу и делает кожу гладкой. Витамин С борется с тусклым цветом лица и придаёт здоровое сияние.

борется с тусклым цветом лица и придаёт здоровое сияние. Ниацинамид помогает уменьшить покраснения и выровнять тон кожи.

Совет: кроме косметики, витамин С можно принимать внутрь — например, в виде шипучих таблеток.

Макияж, который скрывает усталость

Правильный макияж может творить чудеса, освежая лицо и делая его визуально более отдохнувшим.

BB-крем вместо плотного тонального — придаёт коже естественное сияние.

вместо плотного тонального — придаёт коже естественное сияние. Жидкие румяна и хайлайтер помогают выглядеть здоровее.

помогают выглядеть здоровее. Кремовый скульптор делает лицо выразительнее.

делает лицо выразительнее. Стрелки на глазах отвлекают внимание от усталости.

Совет: наносите кремовые текстуры влажным спонжем — так макияж будет выглядеть более естественным.

Вода, питание и уход изнутри

Никакие косметические средства не заменят внутренний уход за собой.

Вода - главный источник увлажнения кожи.

- главный источник увлажнения кожи. Полезные жиры (авокадо, орехи, рыба) поддерживают эластичность кожи.

(авокадо, орехи, рыба) поддерживают эластичность кожи. Витамины помогают бороться со стрессом и восстанавливают баланс в организме.

Совет: следите за режимом сна, ведь даже самый лучший уход не заменит полноценного отдыха.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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