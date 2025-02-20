Забудьте о классике: топ-11 трендовых цветов для маникюра в феврале

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Февраль — месяц контрастов, и цвета ногтей в этом месяце соответствуют настроению. Независимо от того, с нетерпением ли вы ждёте весну или с удовольствием погружаетесь в настоящее, в февральской палитре лаков найдётся что-то для каждого.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красный маникюр

Ягодно-красный маникюр

Красный может быть классическим оттенком для ногтей, но разнообразие оттенков позволяет этому вневременному цвету меняться в зависимости от ситуации. Насыщенный ягодный цвет подходит для последних недель зимы. Кроме того, этот цвет хорошо смотрится на ногтях любой длины и формы.

Прозрачный розовый

В то время как молочно-белый цвет был визитной карточкой января, розовый оттенок этого цвета стал отличительной чертой февраля 2025 года. Чистый розово-белый оттенок едва заметен, что делает его простым способом подчеркнуть естественный цвет ногтей, при этом выглядя аккуратно.

Мокко

Мокко — насыщенный, уютный и успокаивающий, то есть идеальное противоядие от зимней прохлады. Популярность этого оттенка сохранится в течение всего 2025 года, но февраль — идеальное время для того, чтобы начать использовать этот цвет.

Туманно-серый

Нет причин полностью отказываться от февральской погоды. Серый цвет — ключевой нейтральный цвет февраля. Он хорошо смотрится как в матовом, так и в глянцевом исполнении.

Полуночный темно-синий

Если февраль вам по душе, можно использовать тёмно-синий лак. Этот оттенок позволяет смело принять темноту, но без резкости.

Пыльная роза

Пыльно-розовый лак — это нечто большее, чем нейтральный цвет. Это качество обусловлено нейтральным подтоном нежно-розового цвета, который слегка согревает любой образ.

Ледяная синева

Ледяной синий обладает свежим зимним оттенком, который не позволяет ему выглядеть слишком насыщенным для февраля.

Бордовый

Бордовый — это красный, достаточно роскошный для ношения в середине зимы. Он смелый, но не слишком яркий, что делает его подходящим для ногтей любой формы.

Мягкий персик

Персиковый цвет часто ассоциируется с весной, и именно поэтому этот оттенок заслуживает того, чтобы появиться в начале сезона. Нежный персиковый цвет тёплый и светлый, что делает его отличным способом украсить февраль.

Мятно-зеленый маникюр

Нет ничего прекраснее, чем видеть, как зелёная веточка пробивается сквозь снег. Поэтому такой цвет для маникюра также стал популярным.

Приглушенный лиловый

Лиловый — идеальный цвет для февраля. В нём достаточно глубины, чтобы соответствовать переходному состоянию февраля, что делает его отличным вариантом для повседневной одежды.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



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