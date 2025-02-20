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Вместо свежести — проблемы: вся правда о вреде кубиков льда для лица

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В последние годы процедуры по уходу за лицом и другие методы, связанные с криотерапией, приобрели довольно большую популярность среди молодежи.
 
Несмотря на то, что его научные преимущества остаются недоказанными в клинических исследованиях, проведенных медицинскими работниками, некоторые видные деятели индустрии развлечений и красоты признались, что обычно прикладывают кубики льда к лицу, чтобы оживить внешний вид кожи.

Массаж лица
Фото: flickr.com by Hotel Costa Calero - Talaso & Spa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Массаж лица

Однако, по словам дерматолога Джессики Гарелик из Нью-Йоркского университета, расположенного в Соединенных Штатах, несмотря на то, что этот метод кажется безвредным, он может привести к потенциальному повреждению кожного барьера из-за уровня замерзания, в котором находится вода.

Специалист также подчеркнула, что этот тип лечения рекомендуется не всем, потому что у некоторых людей есть особые кожные заболевания, которые вызывают сухость и чувствительность.
 
Однако есть некоторые преимущества для здоровья и хорошего самочувствия организма, если кубики льда с осторожностью включать в процедуру ухода за лицом. В связи с этим эксперты объяснили, что этот простой прием используется, чтобы уменьшить отеки под глазами, покраснение, вызванное прыщами, и улучшить кровообращение.
 
В случае, если этот метод кажется вам не совсем безопасным, дерматолог Хэдли Кинг, член Американской академии дерматологии, рекомендует использовать холодные компрессы, чтобы получить те же результаты и избежать травм от прямого попадания льда на кожу лица.

Однако имейте в виду, что независимо от того, какой метод вы используете, в случае возникновения какой-либо аллергической реакции на лед или холодные компрессы важно проконсультироваться со специалистом.

Уточнения

Криотерапия физиотерапевтическая процедура, основанная на кратковременном контакте кожного покрова тела с охлажденным до температуры -130°С газом.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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