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Телогеновая алопеция: как справиться со стрессом и сохранить волосы

3:49
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Стресс — это неотъемлемая часть нашей жизни, но его воздействие на наше здоровье может быть значительным. Одним из последствий стресса является выпадение волос, от которого страдают около 85% мужчин и примерно 33% женщин по всему миру. Выпадение волос часто связано с генетическими факторами, но стресс занимает второе место среди причин этой проблемы.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

"Выпадение волос может сильно повлиять на нашу самооценку и уверенность в себе. Это может вызвать дискомфорт, смущение и даже привести к социальной изоляции. Тревога, связанная с потерей волос, может усугубить проблему", — сказала трихолог Ханна Габориди в интервью Vogue Italia.

Если вы чувствуете сильный стресс, связанный с выпадением волос, важно не оставаться с этим один на один. Первое, что вам нужно понять, это то, что вы не одиноки и ваше состояние не является чем-то ненормальным, подчеркивает трихолог Анабель Кингсли. Она советует не страдать молча, а поговорить с друзьями и семьёй, чтобы получить моральную поддержку. Но самое главное — обратитесь к трихологу для определения основных причин проблемы и получения рекомендаций по её лечению.

Виды выпадения волос

Существует два основных типа выпадения волос: андрогенная алопеция и телогеновая алопеция.

  • Андрогенная алопеция связана с уменьшением размера волосяных фолликулов, что приводит к истончению и выпадению волос. Точные причины этого явления неизвестны, но гормональные изменения и генетическая чувствительность к андрогенам играют роль.
  • Телогеновая алопеция - это реактивное выпадение волос, чаще всего связанное со стрессом, дефицитом питательных веществ или гормональными изменениями.

Первые признаки телогеновой алопеции включают:

  • Тонкие волосы
  • Более заметную кожу головы
  • Менее объёмный хвост
  • Уменьшение длины волос
  • Выпадение большого количества коротких волос

Влияние стресса на волосы

Стресс влияет на волосы через гормон кортизол, который может усиливать ежедневное выпадение и ухудшать состояние кожи головы. Стресс также может спровоцировать гнездную алопецию — внезапную потерю волос на отдельных участках головы.

Телогеновая алопеция проявляется выпадением волос в верхней части головы, но может также затронуть брови и лобковые волосы. Другие симптомы включают преждевременное поседение, повышенную ломкость волос и изменения их структуры.

"Стресс может повлиять на выработку гормонов и питательных веществ, необходимых для роста волос, что приведёт к изменению их текстуры. Последствиями могут быть сухость, ломкость и чересчур вьющиеся волосы, объясняет Габориди.

Как бороться с выпадением волос, вызванным стрессом

  • Обратите внимание на здоровье кожи головы. Регулярно мойте волосы мягким шампунем и используйте кондиционер.
  • Избегайте агрессивных укладок. Не используйте горячие инструменты для укладки волос слишком часто.
  • Правильное питание. Убедитесь, что ваш рацион богат витаминами и минералами, особенно железом, витамином B12, витамином D и цинком.
  • Управление стрессом. Медитация, йога и регулярные физические упражнения могут помочь снизить уровень стресса.
  • Консультация с врачом. Если проблема сохраняется, обязательно обратитесь к специалисту для получения профессиональной помощи.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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