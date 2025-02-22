Телогеновая алопеция: как справиться со стрессом и сохранить волосы

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Стресс — это неотъемлемая часть нашей жизни, но его воздействие на наше здоровье может быть значительным. Одним из последствий стресса является выпадение волос, от которого страдают около 85% мужчин и примерно 33% женщин по всему миру. Выпадение волос часто связано с генетическими факторами, но стресс занимает второе место среди причин этой проблемы.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

"Выпадение волос может сильно повлиять на нашу самооценку и уверенность в себе. Это может вызвать дискомфорт, смущение и даже привести к социальной изоляции. Тревога, связанная с потерей волос, может усугубить проблему", — сказала трихолог Ханна Габориди в интервью Vogue Italia.

Если вы чувствуете сильный стресс, связанный с выпадением волос, важно не оставаться с этим один на один. Первое, что вам нужно понять, это то, что вы не одиноки и ваше состояние не является чем-то ненормальным, подчеркивает трихолог Анабель Кингсли. Она советует не страдать молча, а поговорить с друзьями и семьёй, чтобы получить моральную поддержку. Но самое главное — обратитесь к трихологу для определения основных причин проблемы и получения рекомендаций по её лечению.

Виды выпадения волос

Существует два основных типа выпадения волос: андрогенная алопеция и телогеновая алопеция.

Андрогенная алопеция связана с уменьшением размера волосяных фолликулов, что приводит к истончению и выпадению волос. Точные причины этого явления неизвестны, но гормональные изменения и генетическая чувствительность к андрогенам играют роль.

связана с уменьшением размера волосяных фолликулов, что приводит к истончению и выпадению волос. Точные причины этого явления неизвестны, но гормональные изменения и генетическая чувствительность к андрогенам играют роль. Телогеновая алопеция - это реактивное выпадение волос, чаще всего связанное со стрессом, дефицитом питательных веществ или гормональными изменениями.

Первые признаки телогеновой алопеции включают:

Тонкие волосы

Более заметную кожу головы

Менее объёмный хвост

Уменьшение длины волос

Выпадение большого количества коротких волос

Влияние стресса на волосы

Стресс влияет на волосы через гормон кортизол, который может усиливать ежедневное выпадение и ухудшать состояние кожи головы. Стресс также может спровоцировать гнездную алопецию — внезапную потерю волос на отдельных участках головы.

Телогеновая алопеция проявляется выпадением волос в верхней части головы, но может также затронуть брови и лобковые волосы. Другие симптомы включают преждевременное поседение, повышенную ломкость волос и изменения их структуры.

"Стресс может повлиять на выработку гормонов и питательных веществ, необходимых для роста волос, что приведёт к изменению их текстуры. Последствиями могут быть сухость, ломкость и чересчур вьющиеся волосы, объясняет Габориди.

Как бороться с выпадением волос, вызванным стрессом

Обратите внимание на здоровье кожи головы. Регулярно мойте волосы мягким шампунем и используйте кондиционер.

Регулярно мойте волосы мягким шампунем и используйте кондиционер. Избегайте агрессивных укладок . Не используйте горячие инструменты для укладки волос слишком часто.

. Не используйте горячие инструменты для укладки волос слишком часто. Правильное питание . Убедитесь, что ваш рацион богат витаминами и минералами, особенно железом, витамином B12, витамином D и цинком.

. Убедитесь, что ваш рацион богат витаминами и минералами, особенно железом, витамином B12, витамином D и цинком. Управление стрессом . Медитация, йога и регулярные физические упражнения могут помочь снизить уровень стресса.

. Медитация, йога и регулярные физические упражнения могут помочь снизить уровень стресса. Консультация с врачом. Если проблема сохраняется, обязательно обратитесь к специалисту для получения профессиональной помощи.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.



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