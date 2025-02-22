Телогеновая алопеция: как справиться со стрессом и сохранить волосы

Стресс — это неотъемлемая часть нашей жизни, но его воздействие на наше здоровье может быть значительным. Одним из последствий стресса является выпадение волос, от которого страдают около 85% мужчин и примерно 33% женщин по всему миру. Выпадение волос часто связано с генетическими факторами, но стресс занимает второе место среди причин этой проблемы.
"Выпадение волос может сильно повлиять на нашу самооценку и уверенность в себе. Это может вызвать дискомфорт, смущение и даже привести к социальной изоляции. Тревога, связанная с потерей волос, может усугубить проблему", — сказала трихолог Ханна Габориди в интервью Vogue Italia.
Если вы чувствуете сильный стресс, связанный с выпадением волос, важно не оставаться с этим один на один. Первое, что вам нужно понять, это то, что вы не одиноки и ваше состояние не является чем-то ненормальным, подчеркивает трихолог Анабель Кингсли. Она советует не страдать молча, а поговорить с друзьями и семьёй, чтобы получить моральную поддержку. Но самое главное — обратитесь к трихологу для определения основных причин проблемы и получения рекомендаций по её лечению.
Виды выпадения волос
Существует два основных типа выпадения волос: андрогенная алопеция и телогеновая алопеция.
Первые признаки телогеновой алопеции включают:
Влияние стресса на волосы
Стресс влияет на волосы через гормон кортизол, который может усиливать ежедневное выпадение и ухудшать состояние кожи головы. Стресс также может спровоцировать гнездную алопецию — внезапную потерю волос на отдельных участках головы.
Телогеновая алопеция проявляется выпадением волос в верхней части головы, но может также затронуть брови и лобковые волосы. Другие симптомы включают преждевременное поседение, повышенную ломкость волос и изменения их структуры.
"Стресс может повлиять на выработку гормонов и питательных веществ, необходимых для роста волос, что приведёт к изменению их текстуры. Последствиями могут быть сухость, ломкость и чересчур вьющиеся волосы, объясняет Габориди.
Как бороться с выпадением волос, вызванным стрессом
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
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