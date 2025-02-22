Вишнёвая кола и имбирный пряник: аппетитные тренды окрашивания волос весны-лета 2025

В сезоне весна-лето 2025 года актуальными стали два эффектных окрашивания ярких оттенков: "вишнёвая кола" и "имбирный пряник". Об этом рассказала бренд-технолог бьюти-пространства "Шевелюр" Яна Кондратьева.

Фото: freepik.com by asierromero, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыжие волосы

Стилист рассказала, что "вишнёвая кола" — это насыщенный красно-коричневый оттенок, который придаёт образу драматичности. Однако стоит учитывать, что этот цвет быстро вымывается, поэтому для его поддержания дома необходимо использовать специальные оттеночные шампуни или маски.

Ещё один модный тренд — окрашивание в стиле "имбирный пряник". Медно-рыжий оттенок идеально подходит девушкам с тёплым тоном кожи, утверждает Газета.Ru, ссылаясь на колориста.

Для брюнеток, желающих добавить светлые акценты в свой образ, но без радикального перехода к блонду, рекомендуется бразильское окрашивание с техникой балаяж и тёплыми карамельными оттенками. Этот метод подходит для любого типа кожи и не требует частой коррекции благодаря постепенному отрастанию корней.

Для смуглой или персиковой кожи стилист предлагает окрашивание в технике "мокко мусс".

"Глубокий, насыщенный коричневый с легким холодным подтоном создаст элегантный и сбалансированный образ", — отметила Кондратьева.

В заключение стилист добавила, что тёплые оттенки блонда и русые волосы по-прежнему остаются очень популярными в 2025 году.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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