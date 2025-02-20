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Вы игнорируете увлажняющий крем? Узнайте, о страшных последствиях для здоровья кожи

1:49
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Увлажнение кожи — один из важнейших этапов ухода за ней, но многие часто пренебрегают этим процессом. Сегодня мы расскажем. что происходит, если вы никогда не использовали увлажняющий крем, и как это влияет на вашу кожу?

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Сухость и шелушение

Без увлажняющего крема ваша кожа теряет влагу, что приводит к сухости и шелушению. Отсутствие увлажнения способствует образованию трещин и воспалений, а также может усилить ощущение стянутости.

Потеря упругости и эластичности

Недостаток влаги негативно сказывается на производстве коллагена, который отвечает за упругость кожи. В результате дерма становится менее эластичной, что может привести к раннему появлению морщин.

Повышенная чувствительность

Когда кожа лишена должного увлажнения, она становится более уязвимой к внешним воздействиям — ультрафиолету, загрязнениям, перепадам температуры. Это может вызывать раздражение, покраснение и воспаления.

Бледный и тусклый цвет лица

Увлажнение способствует обновлению клеток, придает коже здоровый цвет и сияние. Без увлажняющего крема ваше лицо будет выглядеть тускло и безжизненно.

Обострение существующих проблем

Если у вас есть проблемы, такие как акне или экзема, отсутствие увлажнения может усугубить эти состояния. Сухая кожа способствует закупорке пор и воспалениям, что ухудшает состояние кожи.

Регулярное использование увлажняющего крема — важный шаг для сохранения здоровья кожи. Без него дерма становится уязвимой к внешним раздражителям, теряет свою эластичность и здоровый вид.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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