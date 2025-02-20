Не бойтесь носить кожаную куртку: пять секретов, чтобы выглядеть стильно, а не как в 90-е

1:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожаная куртка — классический элемент гардероба, который никогда не выходит из моды. Однако существует риск, что в сочетании с некоторыми вещами она может сделать образ слишком «ретро» и вернуть вас в стиль 90-х. Чтобы выглядеть современно и стильно, следует правильно комбинировать эту куртку с другими элементами одежды.

Фото: https://www.freepik.com by senivpetro Девушка в куртке

1. Избегайте слишком широких моделей

Если вы не хотите выглядеть как подросток из 90-х, отдайте предпочтение кожаной куртке с чётким кроем, избегая слишком больших и объёмных вариантов. Лучше выбрать куртку по фигуре или модель средней длины, которая подчеркнет ваш силуэт.

2. Сочетайте с классическими вещами

Чтобы избежать рокерского стиля, комбинируйте кожаную куртку с элегантными предметами, такими как юбки карандаш или строгие брюки. Белая рубашка или топ с простым дизайном также могут сбалансировать образ и добавить утонченности.

3. Обратите внимание на аксессуары

Замените старомодные широкие очки и брутальные ботинки на более изысканные аксессуары. Сумки среднего размера и обувь на небольшом каблуке помогут добавить образу утонченности.

4. Добавьте женственности

Кожаная куртка может выглядеть очень гармонично с платьями или юбками. Выбирайте вещи с мягкими тканями и плавными линиями, чтобы создать баланс между стилем рок и женственностью.

Кожаная куртка — это стильный и универсальный элемент гардероба, который не обязательно должен ассоциироваться с молодежным нарядом. Комбинируя ее с классическими и элегантными вещами, вы сможете создать современный и гармоничный образ.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.



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