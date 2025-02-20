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Эти свадебные тренды покоряют моду в 2025, но подходят далеко не всем

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Свадебная мода 2025 года предлагает множество интересных и ярких решений, но некоторые из них подходят не всем невестам. Вот 5 трендов, которые сейчас популярны, но стоит задуматься, прежде чем выбрать их для своего дня.

Молодожены
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодожены

1. Чёрные свадебные платья

Чёрный цвет в свадебных платьях привлекает внимание, но не все невесты решатся на такой смелый шаг. Это тренд для тех, кто ищет уникальность и готова нарушить традиции.

2. Свадебные костюмы вместо платья

Модный тренд для независимых и уверенных в себе женщин. Однако не каждая невеста будет чувствовать себя комфортно в костюме, особенно если хочется традиционного образа.

3. Минимальные украшения

Лёгкие, едва заметные аксессуары в виде ниток жемчуга или простых брошей популярны, но для тех, кто привык к роскоши, это может показаться слишком сдержанным.

4. Яркие свадебные туфли

Не все будут готовы обменять традиционные белые туфли на яркие цвета. Такой тренд идеально подходит для невест, которые хотят выделиться, но для некоторых он может быть слишком дерзким.

5. Свадебные платья с прозрачными элементами

Это смелый выбор для тех, кто готов показать свою индивидуальность и стиль, но далеко не каждая невеста решится на столь откровенный образ.

Выбор трендов зависит от вашего характера и желаемого образа.

Уточнения

Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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