Платье, которое портит весь образ: пять признаков, что выбор неудачный

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда вы выбираете платье, важно учитывать не только цену, но и то, как оно сидит на фигуре и соответствует вашему стилю. Иногда даже самое дорогая вещь может выглядеть дешево, если она не подходит вам. Откроем 5 признаков, которые помогут вам понять, что выбранное платье не идеальное для вас.

Фото: Sesion Hippie by Gaudencio Garcinuño, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Модель в платье от Sesion Hippie

Некачественный материал

Платье, сделанное из синтетических тканей или дешёвых материалов, сразу привлекает внимание своей неестественностью и блеском. Выбирайте модели из натуральных тканей, таких как хлопок, лён или шерсть, которые не только выглядят дорого, но и приятны на ощупь.

Неправильный размер

Если платье сидит слишком свободно или слишком тесно, оно может создать впечатление, что вы не постарались подобрать его правильно. Выбирайте платье, которое подчеркивает достоинства фигуры, не создавая при этом дискомфорта.

Проблемы с посадкой

Платье, которое не соответствует вашей фигуре, выглядит дёшево, даже если оно выполнено из дорогого материала. Убедитесь, что оно сидит идеально по всем линиям тела, не выделяя лишних недостатков.

Простота без стиля

Слишком простое платье, без деталей, вырезов или элементов декора, может сделать образ скучным. Ищите модели с интересными элементами, которые подчеркивают ваш стиль и делают платье уникальным.

Плохая отделка и швы

Неровные швы или неаккуратно выполненная отделка — это первые признаки того, что платье дешёвое. Подробно осмотрите изделие перед покупкой, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Чтобы ваш образ выглядел дорого и стильно, выбирайте платье, которое соответствует вашему телосложению и личному стилю. Приняв во внимание эти признаки, вы сможете избежать модных ошибок и создать эффектный и уверенный лук.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви. Также предмет женского гардероба, обязательно с достаточно длинными полами, укрывающими тело и верхнюю часть ног.



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