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Избавляемся от морщин на шее за ночь: секрет, который скрывают косметологи

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Морщины на шее — это проблема, с которой сталкиваются многие люди, особенно с возрастом. Несмотря на то, что шея часто остаётся в тени в плане ухода, она может выдать возраст не хуже лица. Хорошая новость в том, что с помощью простых, но эффективных методов можно существенно улучшить её внешний вид за одну ночь. Вот несколько секретов, которые косметологи обычно держат при себе.

Женская шея
Фото: flickr.com by danabooo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женская шея

Интенсивные увлажняющие маски

Ключевым фактором в борьбе с морщинами на шее является увлажнение. Для этого идеально подойдут маски с гиалуроновой кислотой или коллагеном. Нанесите такую маску на ночь, и ваша кожа получит необходимое питание, что сделает её более упругой и гладкой.

Ретинол

Это один из самых эффективных ингредиентов для омоложения кожи. Он стимулирует обновление клеток и улучшает текстуру кожи. Наносите крем с ретиноловым комплексом перед сном, чтобы ускорить процесс регенерации клеток.

Масла для подтяжки

Аргановое или кокосовое масло помогут улучшить упругость кожи. Эти масла глубоко питают дерму и стимулируют выработку коллагена. Несколько капель масла можно аккуратно втирать в кожу шеи перед сном.

Упражнения для шеи

Не забывайте о гимнастике для шеи. Несколько простых упражнений перед сном помогают улучшить циркуляцию крови и укрепить мышцы шеи, что делает кожу более подтянутой.

Правильный сон

Важно спать на спине, используя подушку, которая поддерживает шею в естественном положении. Это поможет избежать дополнительного растяжения кожи.

С этими простыми секретами косметологов вы сможете значительно уменьшить видимость морщин на шее уже за одну ночь. Главное — регулярность и правильный уход.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

Ше́я — часть тела позвоночных, соединяющая голову с туловищем.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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