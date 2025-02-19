Модные правила 2025 года: четыре тренда с подиумов Нью-Йорка, которые сделают вас иконой стиля

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Неделя моды в Нью-Йорке завершилась, и дизайнеры представили множество захватывающих тенденций, которые обязательно доберутся до Парижа в следующем сезоне. Коллекции от таких брендов, как Calvin Klein, Khaite и Michael Kors, были полны оригинальных идей, которые, без сомнения, будут покорять парижские улицы. Рассмотрим 4 ключевых тренда, которые ждут нас в 2025 году.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Московская неделя моды

Минимализм 90-х

Простота снова в моде, и это не просто дань прошлому. Новый креативный директор Calvin Klein Вероника Леони вернула в моду элементы 90-х, включая платья-слипы и костюмы с открытыми плечами. Лаконичные силуэты и спокойные цвета — это тренд, который быстро завоюет Париж, благодаря своей утонченности и элегантности.

Животный принт

Леопардовый и другие животные узоры продолжают быть актуальными. Этот тренд прошёл через десятилетия, и сегодня он вновь в центре внимания. Учитывая его историю, от Christian Dior до Джанни Версаче, можно с уверенностью сказать, что он станет ключевым элементом гардероба 2025 года, особенно на пальто и платьях.

Искусственный мех

Тренд, вдохновленный стилем "Mob Wife", будет на пике популярности. Женщины, обладающие уверенной харизмой и готовые экспериментировать с ретро-образами, будут носить искусственный мех, сочетая его с элементами офисного стиля для создания уникального образа.

Яркий красный

Цвет сезона — насыщенный вишнёво-красный. Этот оттенок появляется в самых различных моделях, от платьев до жакетов и пальто. Красный придаёт образу изюминку и уверенность, что делает его незаменимым в сезоне осень-зима 2025.

В следующем году Париж будет пропитан этими трендами, и уже сейчас стоит готовиться к тому, чтобы стать частью этой модной революции!

Уточнения

Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.



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