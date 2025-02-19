Топ-5 популярных оттенков помады на весну-2025

1. Нюдовая палитра. Натуральные оттенки остаются вне времени. В 2025 году нюдовые тона сохранят свою популярность благодаря своей универсальности и способности подчеркивать естественный тон кожи. Особенно востребованными станут бежевые и розово-коричневые оттенки, которые отлично смотрятся в дневном макияже.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Помада

2. Яркий коралловый. Коралловые оттенки — это смесь розового и оранжевого, которые добавляют яркости и свежести лицу. Они прекрасно подходят для весеннего сезона, особенно если хочется добавить сочности в образ. Коралловая помада будет уместной как днем, так и вечером.

3. Блестящий красный. Классический красный оттенок вряд ли когда-нибудь выйдет из моды. Весной 2025 года акцент может сместиться на яркие, насыщенные красные тона с блестящим финишем. Такой оттенок идеально подойдет для вечерних выходов и добавит образу драматичности.

4. Фуксия. Фуксия — это яркий фиолетово-розовый оттенок, который выделяется своей интенсивностью и выразительностью. Этот цвет часто ассоциируется с весенними цветами и придает макияжу энергию и динамику. Фуксия может стать смелым выбором для тех, кто хочет выделяться.

5. Терракотовый. Терракотовые оттенки сочетают в себе коричневый и оранжевый пигменты, создавая теплый и землистый тон. Это отличный выбор для тех, кто предпочитает более приглушенные, но всё же выразительные оттенки. Терракотовая помада может стать интересным вариантом для повседневного макияжа.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами.



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