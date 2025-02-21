Как избавиться от растяжек: современные методы и уход за кожей

Растяжки на коже возникают из-за быстрого изменения веса, беременности или гормональных изменений. Врач-косметолог Екатерина Шадрина рассказала о современных методах их коррекции и правильном уходе за кожей.
Косметолог напомнила, что растяжки представляют собой микроповреждения дермы, изменяющие цвет с красноватого на белесый. Факторы их появления включают генетику, гормональный дисбаланс и резкие изменения объема тела.
Для борьбы с растяжками косметологи используют аппаратные и инъекционные методы.
Каждая процедура подбирается индивидуально с учетом типа кожи, стадии растяжек и особенностей организма. Среди инъекционных методов популярны плазмолифтинг и инъекции коллагена/гиалуроновой кислоты.
Плазмолифтинг стимулирует регенерацию тканей, а инъекции коллагена/гиалуроновой кислоты ускоряют регенерацию и поддерживают эффект, пишет Газета. Ru.
Правильный уход за кожей ускоряет восстановление и поддерживает результат, подчеркнула косметолог.
"Такой уход, в частности, предполагает использование средств с витамином C и пептидами. Эти компоненты помогают бороться с повреждениями кожи, стимулируют синтез коллагена и улучшают ее тон. Не менее важно увлажнение и защита от солнца", — отметила Шадрина.
Регулярное увлажнение предотвращает пигментацию и ухудшение состояния кожи, добавила специалист.
Стрии (от лат. striae — полоски), в обиходной речи также растяжки — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.
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