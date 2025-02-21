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Как избавиться от растяжек: современные методы и уход за кожей

1:56
Моя семья » Красота и стиль

Растяжки на коже возникают из-за быстрого изменения веса, беременности или гормональных изменений. Врач-косметолог Екатерина Шадрина рассказала о современных методах их коррекции и правильном уходе за кожей.

Целлюлит и растяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Целлюлит и растяжки

Косметолог напомнила, что растяжки представляют собой микроповреждения дермы, изменяющие цвет с красноватого на белесый. Факторы их появления включают генетику, гормональный дисбаланс и резкие изменения объема тела.

Для борьбы с растяжками косметологи используют аппаратные и инъекционные методы.

  • Лазерная терапия стимулирует выработку коллагена и эластина, улучшая текстуру кожи.
  • Микродермабразия и радиочастотные процедуры обновляют кожу, улучшая ее текстуру и тон.
  • Микронидлинг создает микротравмы, стимулируя выработку коллагена и улучшая текстуру кожи.

Каждая процедура подбирается индивидуально с учетом типа кожи, стадии растяжек и особенностей организма. Среди инъекционных методов популярны плазмолифтинг и инъекции коллагена/гиалуроновой кислоты.

Плазмолифтинг стимулирует регенерацию тканей, а инъекции коллагена/гиалуроновой кислоты ускоряют регенерацию и поддерживают эффект, пишет Газета. Ru.

Правильный уход за кожей ускоряет восстановление и поддерживает результат, подчеркнула косметолог.

"Такой уход, в частности, предполагает использование средств с витамином C и пептидами. Эти компоненты помогают бороться с повреждениями кожи, стимулируют синтез коллагена и улучшают ее тон. Не менее важно увлажнение и защита от солнца", — отметила Шадрина.

Регулярное увлажнение предотвращает пигментацию и ухудшение состояния кожи, добавила специалист.

Уточнения

Стрии (от лат. striae — полоски), в обиходной речи также растяжки — дефект кожи в виде узких волнистых полос разной ширины, имеющих окрас от белого до красно-фиолетового, локализующихся преимущественно в местах наибольшего растяжения кожи.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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