Лёгкий и красивый: новейший плёночный маникюр без вреда для ногтей

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ведущий тренер-технолог учебного центра салонов "Пальчики" Екатерина Муранова рассказала о пленочном маникюре — новейшей и безопасной технологии, при которой на ногти наносится специальная декоративная пленка вместо гель-лака или обычного лака.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовый маникюр

Муранова сообщила, что пленки не повреждают ногтевую пластину, позволяя часто менять дизайн без негативного влияния на ногти. Клейкая основа пленок не содержит агрессивных компонентов, поэтому они не травмируют ногти.

"Эта техника будет хорошей альтернативой для того, кому требуется дать ногтям отдохнуть от гель-лака", — заявила Муранова.

По словам эксперта, современные пленки легко наносятся, что значительно ускоряет процесс маникюра. Они также дают возможность создавать оригинальные и уникальные дизайны, сообщает Газета.Ru.

Еще одно преимущество пленочного маникюра — его универсальность. Его можно использовать на натуральных ногтях, на базе, а также сочетать с другими техниками ногтевого дизайна.

Муранова подчеркнула, что пленки создают более тонкое покрытие по сравнению с гель-лаками и обычными лаками. Это делает маникюр более натуральным и легким.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки).



Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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