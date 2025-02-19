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Эти процедуры могут нанести вред вашей коже: пять косметических услуг, от которых лучше отказаться

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Салоны красоты предлагают широкий спектр услуг для ухода за кожей, волосами и телом. Однако не все процедуры одинаково безопасны. Некоторые из них могут привести к нежелательным последствиям для здоровья, и важно знать, каких именно стоит избегать. Вот пять косметических процедур, которые не всегда оправдывают ожидания и могут быть опасны для вашей кожи.

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

1. Мезотерапия для лица

Мезотерапия — это процедура, при которой инъекциями вводят витамины, минералы и другие вещества в кожу. Несмотря на её популярность, неправильное введение препаратов может привести к инфекциям, аллергическим реакциям и даже образованию синяков или рубцов. Это рискованная процедура, особенно если она выполняется непрофессионалом.

2. Глубокий химический пилинг

Хотя химический пилинг помогает обновить кожу и избавить от мертвых клеток, глубокий пилинг может вызвать ожоги, воспаление и длительное восстановление. Он часто приводит к обезвоживанию дермы и может не подходить для чувствительных типов кожи.

3. Лазерное удаление волос с несертифицированными устройствами

Лазерное удаление волос может быть эффективным, но не все устройства, используемые в салонах, являются безопасными. Неправильно настроенный аппарат может привести к ожогам, пигментации и долговременным повреждениям кожи.

4. Ультразвуковая чистка лица

Ультразвуковая чистка лица — популярная процедура, но она не всегда безопасна для всех типов кожи. Особенно для чувствительной или склонной к воспалениям. Применение ультразвуковых волн может вызвать раздражение, покраснение или даже микротравмы кожи.

5. Инъекции ботокса без медицинских показаний

Инъекции ботокса популярны для разглаживания морщин, но они также могут стать причиной серьёзных проблем, если проводить их без должного контроля. При неправильной дозировке или частых процедурах мышцы могут привыкнуть к ботоксу, что приведет к деформации лица. Особенно опасно проводить инъекции, если у вас есть проблемы с лицевыми нервами.

Профессиональный уход за собой в салоне красоты может принести желаемые результаты, однако важно быть осторожным при выборе процедур. Понимание рисков и консультация с квалифицированным специалистом помогут избежать нежелательных последствий.

Уточнения

Косметология — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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