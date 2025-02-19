Самая модная обувь весны 2025: пять моделей, которые будут на пике популярности

2:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода на обувь в 2025 году обещает быть яркой и разнообразной. Весной будут царить как футуристичные модели с инновационным дизайном, так и классика, возвращающаяся с новым звучанием. Мы подготовили подборку самых модных трендов, которые уже захватили подиумы и уверенно войдут в повседневную жизнь.

Фото: https://www.freepik.com Обувь

1. Кроссовки и балетки в одном

В прошлом году Дж. Ватанабе в сотрудничестве с New Balance представил необычное сочетание кроссовок и лоферов, которое вызвало настоящий фурор в модной индустрии. В 2025 году тренд продолжит набирать популярность. Puma уже анонсировала модель Speedcat Ballerina, которая сочетает в себе спортивность и элегантность. Этот стиль стал настоящей находкой для модников, которым нравится необычное сочетание удобства и утонченности.

2. Модные Мэри Джейн

Туфли Mary Джейн остаются на пьедестале популярности, но в 2025 году они станут более минималистичными. Эти балетки без каблуков будут выполнены в строгих оттенках, таких как бежевый и коричневый, и отлично сочетаться с брюками и юбками.

3. Сабо: возвращение классики

Обувь, напоминающая сабо, снова в тренде. В 2025 году мы увидим модели с платформами и деревянными подошвами, а также более утонченные версии без подошвы. Сабо в сочетании с лёгким летним стилем идеально подойдут для городских улиц и пляжных прогулок. Особенно популярны будут модели от бренда UGG.

4. Массивные туфли

Слипоны, мокасины и туфли-дерби на толстых подошвах будут доминировать в весенних коллекциях. Эти модели подойдут для любой вечеринки, сочетая в себе комфорт и стиль. Чем массивнее будет подошва, тем трендовее выглядят туфли. Чёрный цвет, эффектные пряжки и интересные узоры добавят шарма любому образу.

5. Кроссовки для скейтбординга

Кроссовки, вдохновленные стилем скейтбординга, снова в моде. Однотонные модели с мягкой подошвой и низким вырезом стали любимыми уличными обувными трендами. Даже культовые Gazelle от Adidas получат новые яркие расцветки.

Весной 2025 года эти пять моделей обуви будут на пике популярности, и они точно не оставят вас равнодушными.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.



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