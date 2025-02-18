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Веник: идеальная стрижка для весны-лета 2025, которую легко укладывать!

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Весна-Лето 2025 года принесет новую волну популярности среди стрижек. Среди фаворитов сезона — стильный и практичный "веник", который в отличие от градиентного каре, будет гораздо проще укладывать и поддерживать.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by arthurhidden
Девушка

Что такое веник?

Веник — это стрижка средней длины с четкими линиями, расположенная ниже подбородка на 2-3 см. В отличие от классического каре с градиентом, который имеет мягкие переходы, "веник" характеризуется прямыми и жесткими линиями, что придает прическе строгий, но стильный вид.

Преимущества этой стрижки

Эта стрижка отличается структурированностью, что позволяет легко укладывать волосы. По словам парикмахера Девина Тота, для достижения идеального объёма и текстуры рекомендуется использовать мусс. Такая стрижка придает волосам больше объёма и густоты, делая укладку не только стильной, но и удобной для повседневной жизни.

Почему веник подходит для женщин старше 50?

Стрижка веник идеально подходит для женщин старше 50 лет. Её четкие линии и отсутствие градиента создают эффект омоложения и подчеркивают черты лица. Это универсальная и элегантная стрижка, которая может подчеркнуть природную красоту и добавить образу современный шарм.

Стрижка "веник" — это не просто модный тренд, а универсальное решение для женщин, которые ценят стиль, практичность и легкость в уходе.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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