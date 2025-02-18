Пять быстрых способов, как избавиться от опухших глаз

2:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сертифицированный врач по внутренним болезням Зайон Ко Ламм, доктор медицинских наук, говорит, что отечность глаз может возникать из-за сочетания факторов. Одутловатое лицо — это скопление избыточной жидкости в межклеточных пространствах тканей лица и часть сложного цикла, включающего воспаление, задержку жидкости и нарушение лимфодренажа.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Патчи для глаз

Косметолог-дерматолог Пол Джаррод Фрэнк, доктор медицинских наук в качестве основных причин называет алкоголь, диету с высоким содержанием натрия, недосыпание или общий стресс.

Холодные ложки

Один из самых старых приёмов — массаж холодной ложкой — может творить чудеса с опухшими глазами. Массаж холодной ложкой — один из самых простых и эффективных способов уменьшить отёчность. Холодный металл сужает кровеносные сосуды, уменьшая отёчность и припухлость.

Просто возьмите две чистые металлические ложки и положите их в морозильную камеру на несколько минут. Когда они остынут, аккуратно приложите их к области под глазами. Лёгкими движениями перемещайте ложки от середины лица наружу. Повторяйте каждое движение несколько раз, чтобы улучшить отток лимфы.

Лёд

Если холодные ложки не помогают, вы можете усилить охлаждающий эффект с помощью пакетов со льдом, ледяных роликов или — в крайнем случае — кубиков льда. Просто заверните несколько кубиков льда в чистую ткань или используйте гелевый пакет со льдом и аккуратно приложите его к тем местам, где вы чувствуете отёчность, например, под глазами, вдоль линии подбородка и вокруг щёк. Держите его от 10 до 15 минут, стараясь не прикладывать лёд непосредственно к коже.

Лимфатический массаж

Этот вид массажа лица способствует оттоку жидкости из областей, где она скапливается, например, со щёк и из-под глаз. Чтобы сделать лимфодренажный массаж, аккуратно приложите пальцы к центру лица, возле носа, и двигайте ими наружу, к вискам и вниз вдоль линии подбородка. Повторяйте движения наружу в течение трёх-пяти минут.

Вода

Употребление алкоголя или продуктов с высоким содержанием натрия может привести к обезвоживанию и задержке жидкости в организме, что, в свою очередь, приводит к отёчности.

Спрей для лица

Иногда всё, что нужно вашей коже, — это немного взбодриться, и хороший спрей для лица может это сделать. Освежающий спрей для лица не только увлажняет кожу, но и помогает снять покраснение или отёчность, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя.

Уточнения

Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.