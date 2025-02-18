Пять быстрых способов, как избавиться от опухших глаз

Сертифицированный врач по внутренним болезням Зайон Ко Ламм, доктор медицинских наук, говорит, что отечность глаз может возникать из-за сочетания факторов. Одутловатое лицо — это скопление избыточной жидкости в межклеточных пространствах тканей лица и часть сложного цикла, включающего воспаление, задержку жидкости и нарушение лимфодренажа.
Косметолог-дерматолог Пол Джаррод Фрэнк, доктор медицинских наук в качестве основных причин называет алкоголь, диету с высоким содержанием натрия, недосыпание или общий стресс.
Один из самых старых приёмов — массаж холодной ложкой — может творить чудеса с опухшими глазами. Массаж холодной ложкой — один из самых простых и эффективных способов уменьшить отёчность. Холодный металл сужает кровеносные сосуды, уменьшая отёчность и припухлость.
Просто возьмите две чистые металлические ложки и положите их в морозильную камеру на несколько минут. Когда они остынут, аккуратно приложите их к области под глазами. Лёгкими движениями перемещайте ложки от середины лица наружу. Повторяйте каждое движение несколько раз, чтобы улучшить отток лимфы.
Если холодные ложки не помогают, вы можете усилить охлаждающий эффект с помощью пакетов со льдом, ледяных роликов или — в крайнем случае — кубиков льда. Просто заверните несколько кубиков льда в чистую ткань или используйте гелевый пакет со льдом и аккуратно приложите его к тем местам, где вы чувствуете отёчность, например, под глазами, вдоль линии подбородка и вокруг щёк. Держите его от 10 до 15 минут, стараясь не прикладывать лёд непосредственно к коже.
Этот вид массажа лица способствует оттоку жидкости из областей, где она скапливается, например, со щёк и из-под глаз. Чтобы сделать лимфодренажный массаж, аккуратно приложите пальцы к центру лица, возле носа, и двигайте ими наружу, к вискам и вниз вдоль линии подбородка. Повторяйте движения наружу в течение трёх-пяти минут.
Употребление алкоголя или продуктов с высоким содержанием натрия может привести к обезвоживанию и задержке жидкости в организме, что, в свою очередь, приводит к отёчности.
Иногда всё, что нужно вашей коже, — это немного взбодриться, и хороший спрей для лица может это сделать. Освежающий спрей для лица не только увлажняет кожу, но и помогает снять покраснение или отёчность, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя.
Глаз (лат. oculus) — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.
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