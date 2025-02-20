Пять аппетитных цветовых тенденций 2025 года: от томатного до цвета розовой жевательной резинки

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В мире моды и дизайна 2025 год обещает стать настоящим праздником для любителей ярких и насыщенных оттенков. Вдохновленные гастрономическими мотивами, дизайнеры создали палитру, которая обещает стать настоящим хитом сезона весна-лето 2025.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кореянка

Познакомьтесь с пятью самыми аппетитными цветами, которые уже сейчас задают тон модным трендам, о которых рассказах венгерский Glamour.

Помидорно-красный: цвет жизненной силы и уверенности. Томатно-красный цвет в 2025 году — это не просто оттенок, а настоящий символ жизненной силы и уверенности. Его сочная и насыщенная палитра напоминает о спелых помидорах, поцелованных солнцем. Этот цвет идеально подходит для тех, кто хочет добавить яркости и энергии в свой гардероб и интерьер. Томатно-красный станет отличным выбором для смелых и уверенных в себе людей. Mocha Mousse: мягкий и изысканный коричневый. Цвет Pantone 2025 года — Mocha Mousse — это идеальный баланс между темным и светлым. Этот мягкий коричневый оттенок напоминает о десерте из мусса с насыщенным кофейным вкусом. Mocha Mousse идеально подходит для создания роскошных и элегантных образов, сочетаясь с различными тканями и стилями. Он станет отличным выбором для тех, кто ценит утонченность и изысканность. Цвет розовой жевательной резинки: нежность и воздушность. После ярких и кричащих оттенков Барби, в 2025 году на первый план выходит более нежная и воздушная сторона розового цвета. Бледно-розовый оттенок, напоминающий цвет жевательной резинки, идеально подходит для легких и воздушных тканей, а также для минималистичного стиля. Этот цвет символизирует нежность, чистоту и элегантность, делая его идеальным выбором для романтических и утонченных натур. Оливково-зеленый: зрелость и элегантность средиземноморских пейзажей. Пастельные оттенки зеленого уже давно стали неотъемлемой частью модных трендов, но в 2025 году на первый план выходит более зрелый и насыщенный оливково-зеленый цвет. Этот оттенок напоминает о средиземноморских пейзажах, вдохновляя на создание элегантных и изысканных образов. Оливково-зеленый цвет идеально подходит для тех, кто ценит утонченность и роскошь. Маслянисто-жёлтый: спокойствие и оптимизм. Маслянисто-желтый оттенок 2025 года приносит в моду свет и тепло. Этот цвет напоминает о неторопливом утре, наполненным нежными ароматами и мягким светом. Он идеально подходит для создания легких и воздушных образов, а также для тех, кто ищет спокойствие и умиротворение в повседневной жизни. Маслянисто-желтый цвет станет отличным выбором для любителей природы и гармонии.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.



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