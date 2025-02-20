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Как за 2 минуты превратить дневной макияж в вечерний: три несложных бьюти-жеста

2:47
Моя семья » Красота и стиль

Если у вас нет времени возвращаться домой, чтобы превратить дневной макияж в вечерний, несколько простых приемов помогут вам легко его изменить.

Женщина, макияж
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, макияж

Если у вас нет достаточно времени или возможности полностью переделать имеющийся лёгкий макияж перед вечерним мероприятием, несколько практичных приемов помогут вам быстро и эффективно превратить дневной макияж в вечерний. Вам понадобятся лишь несколько правильно подобранных средств, чтобы блистать на вечернем мероприятии. Венгерский Glamour собрал для вас несколько идей, которые помогут вам мгновенно преобразиться.

1. Драматический красный. Красная помада — настоящая классика, которая легко превратит любой дневной макияж в вечерний. Это может быть чистый, естественный дневной макияж, или слегка подкрашенные губы: красная помада сразу придаст вашему образу драматичности.

  • Подберите оттенок, который лучше всего соответствует вашему цвету кожи. Для холодного оттенка кожи подойдут красноватые оттенки, а для теплого — более оранжевые и глубокие цвета
  • Используйте контурный карандаш для четкости контуров, а затем наносите помаду в несколько слоев для достижения насыщенного, интенсивного цвета.

2. Драматический взгляд. Днем мы часто выбираем нейтральные, сдержанные тени для век, но вечером стоит быть смелее и использовать более насыщенные, интенсивные оттенки. Например, смоки-айс — это отличный выбор.

  • Используйте более глубокие оттенки на внешних уголках глаз и вдоль линии роста ресниц, а более светлые и блестящие оттенки — на средней части век и во внутренних уголках.
  • Не забывайте о туши для ресниц и жидком лайнере, которые придадут вашим глазам еще больше выразительности и драматичности.
  • Для вечернего макияжа можно использовать более толстые стрелки, чтобы сделать взгляд более притягательным.

3. Безупречное покрытие. Днем мы часто отдаем предпочтение легкому, естественному покрытию, но вечером важно обеспечить долговременное безупречное покрытие кожи.

  • Используйте базу средней или полной плотности, которая равномерно ложится и держится долго. Убедитесь, что база хорошо растушевана, особенно вокруг линии роста волос и на скулах, чтобы избежать четких линий.
  • Для матового финиша выберите матирующую пудру, которая поможет предотвратить блеск кожи и продлить стойкость базы. Так вы сможете быть уверены, что макияж останется свежим и безупречным в течение всего вечера.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Как за 2 минуты превратить дневной макияж в вечерний: три несложных бьюти-жеста
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