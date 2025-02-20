Как за 2 минуты превратить дневной макияж в вечерний: три несложных бьюти-жеста

Если у вас нет времени возвращаться домой, чтобы превратить дневной макияж в вечерний, несколько простых приемов помогут вам легко его изменить.
Если у вас нет достаточно времени или возможности полностью переделать имеющийся лёгкий макияж перед вечерним мероприятием, несколько практичных приемов помогут вам быстро и эффективно превратить дневной макияж в вечерний. Вам понадобятся лишь несколько правильно подобранных средств, чтобы блистать на вечернем мероприятии. Венгерский Glamour собрал для вас несколько идей, которые помогут вам мгновенно преобразиться.
1. Драматический красный. Красная помада — настоящая классика, которая легко превратит любой дневной макияж в вечерний. Это может быть чистый, естественный дневной макияж, или слегка подкрашенные губы: красная помада сразу придаст вашему образу драматичности.
2. Драматический взгляд. Днем мы часто выбираем нейтральные, сдержанные тени для век, но вечером стоит быть смелее и использовать более насыщенные, интенсивные оттенки. Например, смоки-айс — это отличный выбор.
3. Безупречное покрытие. Днем мы часто отдаем предпочтение легкому, естественному покрытию, но вечером важно обеспечить долговременное безупречное покрытие кожи.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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