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Длинные ноги могут быть у каждой: эта одежда поможет выглядеть выше

2:20
Моя семья » Красота и стиль

Каждая женщина мечтает о длинных и стройных ногах. Но что делать, если природа не наделила вас такими данными? Оказавшись перед выбором одежды, важно знать несколько хитростей, которые помогут визуально удлинить ноги и создать гармоничный силуэт.

Туфли
Фото: https://www.freepik.com
Туфли

Обтягивающая одежда и силуэт

Одежда, которая плавно обтягивает фигуру, помогает акцентировать внимание на ногах. Узкие брюки или джинсы, а также облегающие платья идеально подойдут для визуального удлинения ног, но важно выбирать те модели, которые не сдавливают фигуру, чтобы не нарушать пропорции.

Игра с цветами и контрастами

Тёмные оттенки снизу, например, черные брюки или юбка, в сочетании с более светлым верхом помогут создать эффект длинных ног. Стильно будут смотреться также костюмы с однотонными брюками и пиджаками, что визуально вытягивает силуэт.

Обувь на каблуке или платформе

Каблуки не только добавляют рост, но и вытягивают ноги, придавая всему образу элегантности. Особенно хорошо смотрится обувь в цвет одежды или с открытым носом, которая помогает увеличить длину ног. Важно, чтобы каблук был удобным, так как комфорт важен не только для внешнего вида, но и для здоровья.

Завышенная талия

Брюки и юбки с завышенной посадкой помогают выделить талию и удлинить ноги, создавая визуальное впечатление более длинного и стройного силуэта. Этот приём особенно хорошо работает для тех, кто хочет создать баланс между верхом и низом.

Длинные брюки и юбки

Длинные юбки или брюки, не скрывающие обувь, создают вертикальную линию, что делает ноги визуально длиннее. Модели с небольшим разрезом также могут добавить образу легкости и грации.

Выбор аксессуаров

Слишком крупные ремни и аксессуары на талии могут визуально укоротить ноги. Лучше выбирать более сдержанные и тонкие аксессуары, чтобы не создавать контраста и не нарушать гармонию образа.

Правильный выбор одежды способен значительно изменить пропорции фигуры. С помощью этих стильных решений можно визуально удлинить ноги и добавить образу элегантности

Уточнения

Нога́ (коне́чность ни́жняя свобо́дная, лат. mémbrum inférius liberum) — парный орган опоры и движения человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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