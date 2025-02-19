Очищение кожи лица: проверьте, не совершаете ли вы пять самых распространённых ошибок

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Правильный уход за кожей начинается с тщательного очищения, но многие женщины допускают ошибки, которые могут негативно сказаться на её состоянии. Елена Анойко, врач-косметолог из "СМ-Косметология", рассказала о самых распространенных из них.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

По словам косметолога, первая ошибка — использование слишком горячей воды для умывания. Это может пересушить кожу и разрушить её защитный барьер, что приведет к повышенной чувствительности и раздражению. Для умывания лучше использовать теплую или слегка прохладную воду (около 30 градусов). Вторая ошибка — применение агрессивных очищающих средств. Такие продукты содержат катионные и жесткие анионные поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые могут разрушить эпидермальный барьер. Это делает кожу сухой, чувствительной и склонной к воспалениям. Кроме того, пересушенная кожа начинает активнее выделять кожное сало, что часто приводит к появлению жирного блеска, пишет Газета.Ru. Третья ошибка — неправильное использование мицеллярной воды. Мицеллярная вода хорошо подходит для снятия макияжа, но её нужно обязательно смывать. Оставшиеся на коже частицы мицелл могут вызвать раздражение и дискомфорт, особенно при длительном контакте. После использования мицеллярной воды рекомендуется умыться обычным очищающим средством или просто водой. Четвертая ошибка — частое использование щеток и скрабов. Механическое воздействие этих средств может удалить поверхностные клетки кожи, делая её гладкой и бархатистой, но при этом разрушается её защитный барьер. Это может привести к сухости, повышенной чувствительности и воспалениям. Пятая ошибка — чрезмерное увлечение гидрофильным маслом (ГМ). Хотя ГМ эффективно удаляет плотный макияж, его частое использование может разрушать липиды и церамиды в коже, что приводит к её сухости. После применения ГМ рекомендуется смыть его обычным очищающим средством.

Для правильного очищения кожи Елена Анойко рекомендует использовать мягкие очищающие гели или пенки с нейтральным pH, которые не содержат агрессивных ПАВ. Также подойдут мицеллярная вода без спирта с минимальным содержанием ПАВ, кремы или молочко для умывания, увлажняющие и питающие кожу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Скраб — косметический крем, содержащий твёрдые частицы (измельчённые семена растений, соль, сахар, очищенный песок и т. п.), используется для очищения кожи от омертвевших клеток.



Мицеллы (уменьшительное от лат. mica «частица, крупинка») — это агрегаты поверхностно-активных веществ (ПАВ) в коллоидном растворе (зо́лe), состоящие из большого количества амфифильных молекул.



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