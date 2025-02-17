Этот макияж точно не стоит делать девушкам, иначе он вас состарит

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж не должен быть тяжелым или мрачным, особенно для молодых девушек. Очень важно отказаться от чрезмерно темных и неестественных оттенков помады, поскольку они создают тяжелый и отвлекающий эффект. Вместо этого лучше выбирать светлые, нежные тона, подчеркивающие естественность.

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина, макияж

Визажисты также предостерегают от использования тяжелого контура глаз, который делает взгляд жестким, и насыщенных теней, делающих глаза неестественными. Стоит отдавать предпочтение светлым и натуральным оттенкам.

Кроме того, визажисты отметили, что избыток блеска может сделать образ слишком блестящим и неестественным. Поэтому лучше выбирать матовые или полуматовые текстуры.

Перегруженность тенями может привести к созданию пугающего образа, поэтому важно соблюдать меру. Брови тоже не должны быть слишком темными, чтобы не создавать резких контрастов с остальным лицом.

Также стоит избегать чрезмерного нанесения румян, чтобы избежать эффекта слишком яркого макияжа. Легкий румянец, нанесенный на скулы, придаст лицу свежесть и естественность.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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