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Названы популярные модели кроссовок, которые будут актуальны весной 2025 года

Моя семья » Красота и стиль

1. Ретро-стиль: кроссовки в стиле ретро продолжают оставаться актуальными. Бренды вроде Nike, Adidas и New Balance регулярно выпускают переиздания своих культовых моделей, таких как Air Jordan, Stan Smith, 990 и другие. Эти модели остаются вне времени и часто обновляются новыми материалами и цветами.

Nike
Фото: Openverse by kikfoto, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/
Nike

2. Минимализм: простые и минималистичные кроссовки также сохраняют свою популярность. Такие модели, как Common Projects Achilles Low, Veja V-10 и другие, вероятно, останутся востребованными благодаря своей универсальности и элегантному дизайну.

3. Функциональность и комфорт: кроссовки, сочетающие стильный дизайн с высокими показателями комфорта и функциональности, будут продолжать пользоваться спросом. Примеры таких моделей включают кроссовки от Hoka One One, On Running и других брендов, ориентированных на бег и активный образ жизни.

7. Цветовые акценты: яркие цвета и необычные комбинации оттенков могут стать трендовыми. Вы можете выбирать модели с неоновыми оттенками, пастельными тонами и яркими принтами.

8. Возвращение высоких кроссовок: высокие кроссовки, такие как Converse Chuck Taylor All Star и Nike Blazer, могут снова войти в моду. Они удобны, стильны и легко сочетаются с различными стилями одежды.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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