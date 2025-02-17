Как покупки заменяют психотерапевта: удивительная правда о шопинге

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Шопинг стал неотъемлемой частью жизни многих людей, но он может играть не только роль получения нужных вещей. Иногда поход в магазин превращается в своего рода терапию, с помощью которой люди справляются с эмоциями, стрессом и даже депрессией. Давайте разберемся, почему так происходит.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шоппинг

Эмоциональное облегчение через покупки

Для многих людей покупки становятся способом сбежать от негативных эмоций. Во время шопинга мозг начинает вырабатывать эндорфины — гормоны счастья, которые приносят чувство удовольствия и облегчения. Этот процесс временно улучшает настроение и помогает забыться.

Шопинг как способ самоутверждения

Каждое новое приобретение может служить подтверждением вашего статуса или личных достижений. Люди часто используют покупки для того, чтобы почувствовать себя успешными, привлекательными или достойными.

Символика новых вещей

Когда мы покупаем что-то новое, это дает ощущение обновления. Это может быть особенно важно в моменты, когда человек чувствует себя застрявшим в рутине или переживает изменения в жизни, такие как разрыв отношений или смену работы.

Однако важно помнить, что шопинг не может заменить реальную терапию или решение глубинных проблем. Чтобы не попасть в ловушку эмоциональных покупок, важно осознавать свои чувства и поведение.

Уточнения

Шо́пинг — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.



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