Как покупки заменяют психотерапевта: удивительная правда о шопинге

Шопинг стал неотъемлемой частью жизни многих людей, но он может играть не только роль получения нужных вещей. Иногда поход в магазин превращается в своего рода терапию, с помощью которой люди справляются с эмоциями, стрессом и даже депрессией. Давайте разберемся, почему так происходит.
Для многих людей покупки становятся способом сбежать от негативных эмоций. Во время шопинга мозг начинает вырабатывать эндорфины — гормоны счастья, которые приносят чувство удовольствия и облегчения. Этот процесс временно улучшает настроение и помогает забыться.
Каждое новое приобретение может служить подтверждением вашего статуса или личных достижений. Люди часто используют покупки для того, чтобы почувствовать себя успешными, привлекательными или достойными.
Когда мы покупаем что-то новое, это дает ощущение обновления. Это может быть особенно важно в моменты, когда человек чувствует себя застрявшим в рутине или переживает изменения в жизни, такие как разрыв отношений или смену работы.
Однако важно помнить, что шопинг не может заменить реальную терапию или решение глубинных проблем. Чтобы не попасть в ловушку эмоциональных покупок, важно осознавать свои чувства и поведение.
Шо́пинг — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.