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Покорите всех: идеальная свадебная причёска для вашей формы лица

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Выбор свадебной причёски — это важная часть подготовки невесты к её великому дню. Правильно подобранная причёска не только подчеркнёт особенности вашего лица, но и сделает образ гармоничным. Разберемся, как выбрать идеальный вариант укладки в зависимости от формы лица.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Овальное лицо

Если ваше лицо овальной формы, вам повезло — с таким типом можно экспериментировать с любыми стилями. Отлично подойдут как локоны, так и гладкие прически. Для более выразительного образа выберите высокую прическу или каскадные волны, которые придадут объём.

Круглое лицо

Для круглого лица лучше выбирать причёски, которые визуально удлинят его. Высокие пучки или длинные локоны помогут создать эффект более узкого лица. Избегайте слишком объёмных причесок по бокам, чтобы не сделать лицо ещё более круглым.

Квадратное лицо

Если у вас квадратное лицо, придайте мягкость угловатым линиям с помощью волн или мягких локонов. Удлинённые прически с асимметричными элементами или лёгкими завитками помогут сбалансировать пропорции.

Сердцевидное лицо

Для сердцевидного лица подойдут прически с объёмом внизу или в области шеи, такие как низкий пучок или каскадные локоны. Они помогут сбалансировать широкие скулы и узкий подбородок.

Выбирая причёску на свадьбу, важно учитывать не только ваш стиль, но и форму лица. Правильно подобранный вариант подчеркнёт ваши лучшие черты и сделает ваш образ незабываемым.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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