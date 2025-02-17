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Устали от вьющихся волос? Узнайте, что лучше – ботокс, кератин или нанопластика!

1:41
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Гладкие, блестящие и ухоженные волосы – мечта многих, и современные процедуры по уходу предлагают множество способов её осуществить. Кератин, ботокс и нанопластика – три популярных метода, но в чём их разница и какой подойдёт именно вам? Давайте разберёмся!

Блондинка
Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Кератиновое выпрямление

Эта процедура направлена на разглаживание волос за счёт насыщения их кератином. Она устраняет пушистость, делает волосы послушными, придаёт зеркальный блеск. Подходит обладательницам вьющихся или жёстких локонов, но требует особого ухода без сульфатных шампуней.

Ботокс для волос

Несмотря на название, ботокс не содержит токсина ботулизма. Это процедура глубокого восстановления, питающая волосы полезными веществами – кератином, аминокислотами, маслами. Ботокс не выпрямляет волосы, но делает их плотнее, эластичнее и здоровее.

Нанопластика

Это современный аналог кератинового выпрямления, но без агрессивных химических компонентов. Нанопластика выпрямляет волосы за счёт аминокислот и натуральных масел. Она более щадящая и не требует особого ухода.

Что выбрать?

  • Кератин – для тех, кто хочет идеально прямые и гладкие волосы.
  • Ботокс – для повреждённых, сухих волос, которым нужен глубокий уход.
  • Нанопластика – для желающих выпрямить волосы без агрессивных химикатов.

Выбирайте процедуру исходя из состояния и типа волос, чтобы получить идеальный результат.

Уточнения

Бразильское выпрямление волос (также известное как бразильское кератиновое выпрямление, кератиновое выпрямление волос)  — это метод долговременного выпрямления волос путём нанесения составов с формальдегидом (или его составляющими) в сочетании с кератином, и защитного покрытия при помощи выпрямителя.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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