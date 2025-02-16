Ваша кожа подаёт сигналы бедствия: разберём, что они значат

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа — это не просто защитный барьер, но и индикатор внутреннего состояния организма. Она может сигнализировать о нехватке влаги, избытке себума или реакции на раздражители. Разбираем, что означают основные изменения в состоянии кожи и как правильно на них реагировать.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина смотрит в зеркало

Сухость — недостаток влаги или липидов

Если кожа шелушится, стягивается и выглядит тусклой, это может говорить о нехватке воды или липидов. Важно не только увлажнять её кремами с гиалуроновой кислотой, но и защищать липидный барьер с помощью масел и керамидов.

Жирный блеск и расширенные поры

Избыточное выделение себума может быть следствием агрессивного очищения, стресса или гормональных изменений. Чтобы нормализовать баланс, используйте мягкие средства для умывания, ниацинамид и лёгкие увлажняющие гели.

Покраснения и раздражение

Покраснения могут указывать на реакцию кожи на определённые компоненты косметики, аллергии или воспалительные процессы. В таком случае стоит минимизировать количество активных средств и добавить успокаивающие компоненты, такие как пантенол и алоэ.

Регулярно оценивайте состояние кожи и корректируйте уход в зависимости от потребностей. Не перегружайте её средствами и обращайте внимание на реакцию после использования новых продуктов.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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