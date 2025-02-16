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Хотите пышные волосы? Разбираем лучшие и худшие средства для создания объёмной укладки

1:30
Моя семья » Красота и стиль

Объёмные и пышные волосы — мечта многих, но не все стайлинговые средства дают нужный эффект. На полках магазинов можно найти пенку, мусс, воск, пудру и другие укладочные продукты. Однако далеко не каждое из них подходит для создания объёма. Разбираемся, какие средства действительно работают.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Пенка или мусс – в чём разница?

Пенка и мусс во многом схожи, но есть нюансы. Пенка более лёгкая, придаёт волосам мягкость и упругость, а мусс обладает более сильной фиксацией и подходит для создания длительного объёма. Их наносят на влажные волосы перед сушкой феном, распределяя по корням.

Пудра для объёма – мгновенный эффект

Пудра для волос — одно из самых действенных средств для создания прикорневого объёма. Она мгновенно приподнимает волосы и матирует кожу головы, устраняя жирный блеск. Но важно не переборщить, иначе волосы могут выглядеть грязными.

Воск – не для всех

Воск больше подходит для выделения прядей и создания текстуры, а не для объёма. Он может утяжелить волосы, особенно если нанести слишком много.

Если цель — добиться естественного объёма, лучше выбирать пенку, мусс или пудру. Воск можно оставить для других укладок. Главное — правильно подбирать средство в зависимости от типа волос и желаемого эффекта.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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