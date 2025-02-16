Вредит ли тональный крем коже: разбираем самые популярные заблуждения

Многие считают, что тональный крем негативно влияет на кожу, провоцируя закупорку пор и появление высыпаний. Однако современные формулы косметики отличаются от тех, что использовались десятилетия назад. Давайте разберемся, действительно ли тональные средства вредят коже или это всего лишь миф.
Ранее тональные средства содержали плотные масла и воски, которые могли создавать эффект «парникового» слоя на лице. Однако сегодня многие тональные кремы обладают лёгкой текстурой, некомедогенными формулами и ухаживающими компонентами. Главное – правильно подбирать средство под свой тип кожи.
Даже самый лёгкий тональный крем может спровоцировать высыпания, если неправильно очищать кожу. Остатки косметики, смешиваясь с кожным жиром, действительно могут забивать поры. Поэтому важно не только выбирать качественные средства, но и соблюдать трехэтапное очищение: демакияж, умывание и тонизирование.
Обращайте внимание на состав. Если у вас склонность к высыпаниям, ищите в списке компонентов обозначение «non-comedogenic». Лёгкие минеральные базы, а также уходовые компоненты в составе помогут избежать закупорки пор и раздражений.
Тональные кремы не вредят коже, если правильно подбирать их по типу кожи и не забывать о качественном очищении. Уход и грамотное использование помогут избежать любых негативных последствий.
Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.