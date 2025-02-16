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Вредит ли тональный крем коже: разбираем самые популярные заблуждения

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Многие считают, что тональный крем негативно влияет на кожу, провоцируя закупорку пор и появление высыпаний. Однако современные формулы косметики отличаются от тех, что использовались десятилетия назад. Давайте разберемся, действительно ли тональные средства вредят коже или это всего лишь миф.

Косметика
Фото: https://www.freepik.com
Косметика

Забивают ли поры современные тональные кремы

Ранее тональные средства содержали плотные масла и воски, которые могли создавать эффект «парникового» слоя на лице. Однако сегодня многие тональные кремы обладают лёгкой текстурой, некомедогенными формулами и ухаживающими компонентами. Главное – правильно подбирать средство под свой тип кожи.

Ошибки в использовании, которые могут привести к проблемам

Даже самый лёгкий тональный крем может спровоцировать высыпания, если неправильно очищать кожу. Остатки косметики, смешиваясь с кожным жиром, действительно могут забивать поры. Поэтому важно не только выбирать качественные средства, но и соблюдать трехэтапное очищение: демакияж, умывание и тонизирование.

Как выбрать безопасный тональный крем

Обращайте внимание на состав. Если у вас склонность к высыпаниям, ищите в списке компонентов обозначение «non-comedogenic». Лёгкие минеральные базы, а также уходовые компоненты в составе помогут избежать закупорки пор и раздражений.

Тональные кремы не вредят коже, если правильно подбирать их по типу кожи и не забывать о качественном очищении. Уход и грамотное использование помогут избежать любых негативных последствий.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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