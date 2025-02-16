Жирные волосы на следующий день? Эти лайфхаки помогут сохранить свежесть

Вы моете голову дважды, не злоупотребляете маслами, но локоны всё равно быстро теряют свежесть? Причина может быть в неправильном уходе! Эксперты называют несколько ошибок, которые приводят к избыточной жирности волос.
У обладательниц тонких волос больше волосяных фолликулов на квадратный сантиметр, а значит, и больше сальных желез. Это генетическая особенность, но правильный уход поможет контролировать проблему.
Миф о том, что волосы можно "приучить" к реже мытью, не работает. Избыток себума создаёт идеальную среду для размножения бактерий и грибков, вызывающих зуд и шелушение.
Раз в неделю или две нужно очищать волосы от накопленных загрязнений специальным шампунем. Это удалит остатки стайлинга и себума, которые делают волосы грязными.
Как лицо нуждается в уходе после умывания, так и скальп требует дополнительного питания. Специальные сыворотки и тоники регулируют выработку себума и сохраняют волосы свежими дольше.
Минералы, содержащиеся в жёсткой воде, утяжеляют волосы и делают их тусклыми. Фильтр для душа поможет решить эту проблему.
Соблюдая эти простые правила, вы сможете сохранить волосы чистыми и свежими на более длительное время!
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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