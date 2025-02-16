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Жирные волосы на следующий день? Эти лайфхаки помогут сохранить свежесть

2:51
Моя семья » Красота и стиль

Вы моете голову дважды, не злоупотребляете маслами, но локоны всё равно быстро теряют свежесть? Причина может быть в неправильном уходе! Эксперты называют несколько ошибок, которые приводят к избыточной жирности волос.

Мытьё волос
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мытьё волос

1. Тонкие волосы склонны к жирности

У обладательниц тонких волос больше волосяных фолликулов на квадратный сантиметр, а значит, и больше сальных желез. Это генетическая особенность, но правильный уход поможет контролировать проблему.

2. Вы недостаточно тщательно моете голову

  • Шампунь нужно втирать в кожу головы не менее 60 секунд.
  • Процедуру обязательно повторять дважды.
  • Кондиционер наносите только на длину и концы волос.

3. Вы делаете слишком большие перерывы между мытьём

Миф о том, что волосы можно "приучить" к реже мытью, не работает. Избыток себума создаёт идеальную среду для размножения бактерий и грибков, вызывающих зуд и шелушение.

4. Неправильный шампунь усугубляет ситуацию

  • Тонкие волосы нуждаются в лёгких шампунях без утяжеляющих компонентов.
  • Густые и кудрявые волосы — в увлажняющих средствах с маслом ши, алоэ или пантенолом.

5. Вы не используете шампунь глубокой очистки

Раз в неделю или две нужно очищать волосы от накопленных загрязнений специальным шампунем. Это удалит остатки стайлинга и себума, которые делают волосы грязными.

6. Кондиционер утяжеляет волосы

  • Для тонких волос выбирайте лёгкие несмываемые спреи.
  • Кондиционер наносите от середины длины — избегайте кожи головы!
  • Смывайте средство тщательно, не менее 60 секунд.

7. Волосы быстрее жирнятся без фена

  • Сушка феном помогает равномерно распределить себум от корней к кончикам.
  • Влажная кожа головы — идеальная среда для размножения грибков, вызывающих зуд.
  • Не перегревайте волосы — используйте среднюю температуру.

8. Вы не используете тоник для кожи головы

Как лицо нуждается в уходе после умывания, так и скальп требует дополнительного питания. Специальные сыворотки и тоники регулируют выработку себума и сохраняют волосы свежими дольше.

9. Жёсткая вода делает волосы грязными

Минералы, содержащиеся в жёсткой воде, утяжеляют волосы и делают их тусклыми. Фильтр для душа поможет решить эту проблему.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете сохранить волосы чистыми и свежими на более длительное время!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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