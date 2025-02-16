Кутикула трескается и шелушится? Просто добавьте этот шаг в уход

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже свежий маникюр может выглядеть неидеально, если кожа вокруг ногтей пересыхает и начинает шелушиться. Основная причина — обезвоживание. Кутикула особенно чувствительна к внешним факторам, а в холодное время года пересыхает ещё быстрее из-за отопления и сухого воздуха.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Маникюр

Как восстановить кутикулу?

Не срезайте и не сдирайте сухую кожу! Это только усугубит проблему. Используйте масло или сыворотку для кутикулы — в первые дни наносите каждые пару часов, а затем перед сном толстым слоем. Закрепляйте увлажнение кремом для рук — он создаст защитный барьер и усилит эффект.

Как предотвратить пересыхание кутикулы?

Ежедневно увлажняйте кутикулу — 2-3 раза в день, а при очень сухой коже — после каждого мытья рук.

Разместите уходовые средства в удобных местах — держите масло или крем в сумке, на рабочем столе, в машине и возле кровати.

Минимизируйте контакт с агрессивными средствами — носите перчатки при уборке и старайтесь реже использовать антисептики на спиртовой основе.

Правильный уход поможет сохранить кутикулу мягкой, а маникюр — безупречным!

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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