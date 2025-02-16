Кутикула трескается и шелушится? Просто добавьте этот шаг в уход

Даже свежий маникюр может выглядеть неидеально, если кожа вокруг ногтей пересыхает и начинает шелушиться. Основная причина — обезвоживание. Кутикула особенно чувствительна к внешним факторам, а в холодное время года пересыхает ещё быстрее из-за отопления и сухого воздуха.
Правильный уход поможет сохранить кутикулу мягкой, а маникюр — безупречным!
Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.
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