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Кутикула трескается и шелушится? Просто добавьте этот шаг в уход

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Даже свежий маникюр может выглядеть неидеально, если кожа вокруг ногтей пересыхает и начинает шелушиться. Основная причина — обезвоживание. Кутикула особенно чувствительна к внешним факторам, а в холодное время года пересыхает ещё быстрее из-за отопления и сухого воздуха.

Маникюр
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Маникюр

Как восстановить кутикулу?

  1. Не срезайте и не сдирайте сухую кожу! Это только усугубит проблему.
  2. Используйте масло или сыворотку для кутикулы — в первые дни наносите каждые пару часов, а затем перед сном толстым слоем.
  3. Закрепляйте увлажнение кремом для рук — он создаст защитный барьер и усилит эффект.

Как предотвратить пересыхание кутикулы?

  • Ежедневно увлажняйте кутикулу — 2-3 раза в день, а при очень сухой коже — после каждого мытья рук.
  • Разместите уходовые средства в удобных местах — держите масло или крем в сумке, на рабочем столе, в машине и возле кровати.
  • Минимизируйте контакт с агрессивными средствами — носите перчатки при уборке и старайтесь реже использовать антисептики на спиртовой основе.

Правильный уход поможет сохранить кутикулу мягкой, а маникюр — безупречным!

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] - придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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