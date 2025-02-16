Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алопеция у подростков: вот что скрывают новые исследования
Штраф и дисквалификация: Галимов понес наказание за действия в матче с "Торпедо"
Где вы были раньше? Теперь мои вареники идеальные
Таджикистан планирует увеличить число туристов из России на 14%
Этот напиток пили наши предки, а мы забыли о его удивительных свойствах
Чрезмерное употребление молока жителем Нидерландов едва не привело к трагедии
Машина то глохнет, то ревёт: 7 причин, почему мотор ведёт себя странно
Смородиновый бум: как заставить куст плодоносить без остановки
Итальянский певец Аль Бано согласился выступить в Москве на Красной площади

Мода или протест? Почему женщины предпочитают мужские вещи

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Все чаще можно заметить женщин, которые носят мужские пиджаки, широкие джинсы и объёмные свитеры. Причём это не просто модное веяние, а осознанный выбор, за которым стоит сразу несколько причин. Разбираемся, почему представительницы прекрасного пола отказываются от облегающей одежды в пользу мужского кроя.

Одежда в шкафу
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда в шкафу

1. Желание заявить о себе

Некоторые женщины используют грубые силуэты и объёмные вещи как символ силы и независимости. Такой образ помогает транслировать окружающим, что перед ними не просто хрупкая девушка, а человек, способный за себя постоять.

2. Попытка скрыть недостатки фигуры

Широкая одежда помогает замаскировать то, что многие женщины считают своими недостатками — будь то небольшой рост, пышные формы или, наоборот, худоба. Она создаёт ощущение защищённости и комфорта.

3. Отказ от рюшечек и бантиков

Не всем нравятся традиционно "женственные" элементы в одежде. Мужские вещи выглядят лаконично, минималистично и универсально, поэтому для многих они становятся идеальной альтернативой кружевам и декоративным деталям.

4. Качество и практичность

Часто мужская одежда шьётся из более качественных материалов и выглядит дороже, чем вещи из женских коллекций. Простота кроя делает её универсальной, а отсутствие лишнего декора — более стильной.

5. Влияние модных тенденций

Современные дизайнеры активно используют стиль "oversize" и пропагандируют образы, в которых хрупкая женская фигура подчёркивается объёмными мужскими элементами. Грубый пиджак, надетый поверх лёгкого платья, — одна из главных тенденций последних лет.

6. Удобство и свобода движений

Главный аргумент в пользу мужской одежды — комфорт. Вещи свободного кроя не сковывают движения, в них легко и удобно. А в мире, где комфорт становится важнее условностей, это весомая причина пересмотреть свой гардероб.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Авто
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда Аудио 
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Еда и рецепты
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло Аудио 
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Еда и рецепты
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Падение цитадели. Как Часов Яр станет причиной обрушения фронта в Донбассе Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Последние материалы
Невеста Григория Лепса вернулась в Москву
6-летняя дочь Чернышёва от Заворотнюк ревниво отнеслась к американской коллеге отца
Бороться с целлюлитом стало проще: рецепты с эфирными маслами
Мода или протест? Почему женщины предпочитают мужские вещи
Канье Уэст и Бьянка Цензори обратились к адвокатам на фоне слухов о разводе
В защиту авторских прав: предпринимателя оштрафовали за кондитерские изделия с мультгероями
Кабачки: выращивание и хитрости для богатого урожая
Непростое положение: к лету ВСУ столкнутся с трудностями без поддержки США
Самое ядовитое растение года: что случится с организмом, если не отказаться от него
Звезда Comedy Woman задумалась о третьей беременности в 42 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.