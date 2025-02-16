Мода или протест? Почему женщины предпочитают мужские вещи

2:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Все чаще можно заметить женщин, которые носят мужские пиджаки, широкие джинсы и объёмные свитеры. Причём это не просто модное веяние, а осознанный выбор, за которым стоит сразу несколько причин. Разбираемся, почему представительницы прекрасного пола отказываются от облегающей одежды в пользу мужского кроя.

Фото: Unsplash by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда в шкафу

1. Желание заявить о себе

Некоторые женщины используют грубые силуэты и объёмные вещи как символ силы и независимости. Такой образ помогает транслировать окружающим, что перед ними не просто хрупкая девушка, а человек, способный за себя постоять.

2. Попытка скрыть недостатки фигуры

Широкая одежда помогает замаскировать то, что многие женщины считают своими недостатками — будь то небольшой рост, пышные формы или, наоборот, худоба. Она создаёт ощущение защищённости и комфорта.

3. Отказ от рюшечек и бантиков

Не всем нравятся традиционно "женственные" элементы в одежде. Мужские вещи выглядят лаконично, минималистично и универсально, поэтому для многих они становятся идеальной альтернативой кружевам и декоративным деталям.

4. Качество и практичность

Часто мужская одежда шьётся из более качественных материалов и выглядит дороже, чем вещи из женских коллекций. Простота кроя делает её универсальной, а отсутствие лишнего декора — более стильной.

5. Влияние модных тенденций

Современные дизайнеры активно используют стиль "oversize" и пропагандируют образы, в которых хрупкая женская фигура подчёркивается объёмными мужскими элементами. Грубый пиджак, надетый поверх лёгкого платья, — одна из главных тенденций последних лет.

6. Удобство и свобода движений

Главный аргумент в пользу мужской одежды — комфорт. Вещи свободного кроя не сковывают движения, в них легко и удобно. А в мире, где комфорт становится важнее условностей, это весомая причина пересмотреть свой гардероб.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.