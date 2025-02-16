Тонкие волосы без объёма? Вот что действительно поможет

Не все женщины могут похвастаться густой шевелюрой, но это не повод расстраиваться! Существует множество трюков для создания объёма, но не все из них действительно работают. Разбираемся, какие методы дадут результат, а какие — только разочарование.
Большое количество стайлинга — лаки, пенки и муссы могут утяжелять тонкие волосы, делая их сальными.
Если хотите добиться стойкого объёма, комбинируйте правильную укладку, хорошую стрижку и лёгкие средства для фиксации.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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