Тонкие волосы без объёма? Вот что действительно поможет

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не все женщины могут похвастаться густой шевелюрой, но это не повод расстраиваться! Существует множество трюков для создания объёма, но не все из них действительно работают. Разбираемся, какие методы дадут результат, а какие — только разочарование.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка укладывает волосы

Что действительно поможет?

Локоны и волны — кудри визуально делают волосы гуще и объёмнее, причём по всей длине. Это один из самых эффективных способов.

— кудри визуально делают волосы гуще и объёмнее, причём по всей длине. Это один из самых эффективных способов. Правильная стрижка — короткие и многослойные стрижки помогают создать визуальный объём, но требуют укладки.

— короткие и многослойные стрижки помогают создать визуальный объём, но требуют укладки. Пудра или сухой шампунь — придаёт прикорневой объём, не утяжеляя волосы.

Что работает, но не идеально?

Сушка вниз головой — даёт объём только у корней, но пряди по длине могут остаться безжизненными.

— даёт объём только у корней, но пряди по длине могут остаться безжизненными. Смещение пробора в сторону — одна сторона всё равно будет выглядеть менее пышной.

Что не работает?

Большое количество стайлинга — лаки, пенки и муссы могут утяжелять тонкие волосы, делая их сальными.

Если хотите добиться стойкого объёма, комбинируйте правильную укладку, хорошую стрижку и лёгкие средства для фиксации.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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