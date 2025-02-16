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Стрижка в эти дни может притянуть беду! Когда нельзя идти к парикмахеру

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Согласно эзотерическим учениям, волосы накапливают энергию человека, поэтому любые манипуляции с ними могут влиять на судьбу. Ошибка в выборе дня или времени для стрижки может привести к потере жизненной силы, финансовым проблемам и даже ухудшению здоровья.

Женщина с длинными волосами
Фото: Freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина с длинными волосами

Когда нельзя стричь волосы?

  • После захода солнца — считается, что это может забрать жизненную энергию.
  • В чужом доме — волосы могут быть использованы в магических ритуалах.
  • На убывающую Луну и в полнолуние — рост волос замедлится, а организм ослабнет.
  • Во время солнечных и лунных затмений — эзотерики считают, что в эти дни особенно легко потерять удачу и здоровье.
  • В воскресенье — этот день считается неподходящим, так как стрижка может привести к потерям в финансах и личной жизни.
  • За день до дня рождения — это может негативно сказаться на судьбе и энергетическом состоянии.
  • Самостоятельная стрижка — может привести к трудностям в отношениях и денежным проблемам.
  • Стрижка близкими родственниками — согласно приметам, может "укорачивать жизнь" и забирать счастье.

Когда лучше стричь волосы?

Если хотите, чтобы волосы росли быстрее и были крепкими, выбирайте дни растущей Луны. Также благоприятными считаются среда и пятница.

Верить в эти приметы или нет — дело каждого, но соблюдение этих правил точно не принесёт вреда!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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