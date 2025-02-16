Стрижка в эти дни может притянуть беду! Когда нельзя идти к парикмахеру

1:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Согласно эзотерическим учениям, волосы накапливают энергию человека, поэтому любые манипуляции с ними могут влиять на судьбу. Ошибка в выборе дня или времени для стрижки может привести к потере жизненной силы, финансовым проблемам и даже ухудшению здоровья.

Фото: Freepik by svetlanasokolova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

Когда нельзя стричь волосы?

После захода солнца — считается, что это может забрать жизненную энергию.

— считается, что это может забрать жизненную энергию. В чужом доме — волосы могут быть использованы в магических ритуалах.

— волосы могут быть использованы в магических ритуалах. На убывающую Луну и в полнолуние — рост волос замедлится, а организм ослабнет.

— рост волос замедлится, а организм ослабнет. Во время солнечных и лунных затмений — эзотерики считают, что в эти дни особенно легко потерять удачу и здоровье.

— эзотерики считают, что в эти дни особенно легко потерять удачу и здоровье. В воскресенье — этот день считается неподходящим, так как стрижка может привести к потерям в финансах и личной жизни.

— этот день считается неподходящим, так как стрижка может привести к потерям в финансах и личной жизни. За день до дня рождения — это может негативно сказаться на судьбе и энергетическом состоянии.

— это может негативно сказаться на судьбе и энергетическом состоянии. Самостоятельная стрижка — может привести к трудностям в отношениях и денежным проблемам.

— может привести к трудностям в отношениях и денежным проблемам. Стрижка близкими родственниками — согласно приметам, может "укорачивать жизнь" и забирать счастье.

Когда лучше стричь волосы?

Если хотите, чтобы волосы росли быстрее и были крепкими, выбирайте дни растущей Луны. Также благоприятными считаются среда и пятница.

Верить в эти приметы или нет — дело каждого, но соблюдение этих правил точно не принесёт вреда!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.