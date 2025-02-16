Стрижка в эти дни может притянуть беду! Когда нельзя идти к парикмахеру

Согласно эзотерическим учениям, волосы накапливают энергию человека, поэтому любые манипуляции с ними могут влиять на судьбу. Ошибка в выборе дня или времени для стрижки может привести к потере жизненной силы, финансовым проблемам и даже ухудшению здоровья.
Если хотите, чтобы волосы росли быстрее и были крепкими, выбирайте дни растущей Луны. Также благоприятными считаются среда и пятница.
Верить в эти приметы или нет — дело каждого, но соблюдение этих правил точно не принесёт вреда!
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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