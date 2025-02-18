Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие пельмени лучше не покупать — объясняет Роскачество
Лучший и худший: Роналдо поделился мнением о своих одноклубниках
Близняшки из США и России нашли друг друга спустя 28 лет: что сейчас мешает сёстрам встретиться?
Только 3 ингредиента! Эти домашние ириски напомнят вам вкус детства
Макрон сдал назад. Франция не готовится отправлять наземные войска
Тревога среди ветеринаров: породы кошек, которые могут нападать на детей
Почему стоит вырастить зеленец: польза для здоровья и дома
Мама Тимати о внучке: не переживайте, Алиса не будет певицей
Где здоровье встречается с комфортом: уникальные процедуры на термальных курортах Венгрии

Как выбрать идеальный лосьон для тела: пройдите наш простой тест из 5 вопросов

3:32
Моя семья » Красота и стиль

Зимой наша кожа нуждается в особом уходе, чтобы оставаться мягкой и эластичной. Однако выбор подходящего средства может быть непростым. Тест, предложенный венгерским изданием Meglepetes, поможет вам определиться с типом лосьона для тела, который будет соответствовать вашим потребностям.

Крем для тела
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крем для тела

Вопрос 1: Насколько часто вы замечаете сухость кожи на ногах?

A. Постоянно, без крема кожа начинает чесаться и шелушиться.
B. Редко, даже если не использую крем регулярно.
C. Иногда, но мне кажется, что кожа без крема недостаточно мягкая.

Вопрос 2: Есть ли у вас проблемы с очень сухой кожей или атопией?

A. Да, я часто страдаю от сильной сухости кожи и экземы.
B. Иногда кожа бывает сухой, но я легко справляюсь с этим с помощью крема.
C. Нет, у меня нормальная кожа, не склонная к раздражениям и зуду.

Вопрос 3: Как часто вы используете лосьон для тела?

A. Каждый день, иначе кожа становится очень сухой.
B. Не всегда регулярно.
C. Я люблю пользоваться лосьоном каждый день, чтобы кожа оставалась мягкой.

Вопрос 4: Вам нравятся лосьоны с ароматами?

A. Я предпочитаю избегать лосьонов с сильным запахом, так как они могут раздражать кожу.
B. Мне нравятся свежие и легкие ароматы, но не слишком насыщенные.
C. Обожаю лосьоны с ароматами, для меня это важный фактор при выборе.

Вопрос 5: Сколько времени вы тратите на уход за телом?

A. Мне нужно убедиться, что кожа в хорошем состоянии, но я не люблю долго находиться в ванной.
B. Я стараюсь быстро завершить уход за телом.
C. Для меня важно уделять достаточно времени уходу за кожей, лицом и волосами.

Результаты теста:

  • Если вы ответили преимущественно на вопрос A, то вам подойдут увлажняющие и питательные средства. Ваша кожа нуждается в интенсивном уходе и лечении. Выбирайте гипоаллергенные лосьоны с насыщенной текстурой, содержащие керамиды, мочевину, глицерин и другие увлажняющие компоненты. Обратите внимание на аптечные средства, разработанные специально для сухой и чувствительной кожи.
  • Если вы выбрали большинство ответов B, вам подойдут легкие и быстро впитывающиеся лосьоны. Они идеально подойдут для тех, кто не хочет долго ждать, пока крем впитается, или предпочитает ощущение легкости на коже. Обратите внимание на лосьоны с гиалуроновой кислотой, алоэ вера и мочевиной.
  • Если большинство ваших ответов C, вам понравятся ароматные лосьоны. Они помогут создать атмосферу релаксации и комфорта. Выбирайте лосьоны с парфюмированными нотками, которые будут гармонировать с вашими духами.

Дополнительные советы:

  • Для очень сухой кожи можно использовать натуральные масла, такие как масло ши, какао или иланг-иланг. Они отлично увлажняют и питают кожу.
  • Летом можно использовать увлажняющие спреи для тела, которые быстро впитываются и не оставляют ощущения липкости.
  • Экспериментируйте с разными текстурами и ароматами, чтобы найти идеальное средство для ухода за кожей.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази; часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).
 

Лосьо́н (фр. lotion, от лат. lotio — мытьё, омовение) — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Здоровье
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут Аудио 
Моя мама всегда мыла холодильник раз в полгода, но потом пожалела
Еда и рецепты
Моя мама всегда мыла холодильник раз в полгода, но потом пожалела Аудио 
Популярное
Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ

Некоторые водители сами выходят из машины при остановке ГАИ. Почему инспекторы настороженно относятся к этому, и стоит ли вам делать так же?

Простая привычка, из-за которой водители привлекают лишнее внимание ГАИ
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Вкусный и полезный чай, который поможет уснуть за 5 минут
Я продал свой дизельный авто из-за частых поломок, а потом узнал, как легко было их избежать
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
ГАЗ-21 Волга. Почему Юрий Деточкин угонял легендарную королеву автомобилей СССР Дмитрий Плотников Мексика пошла на необдуманный шаг, пригласив в гости американские зелёные береты Любовь Степушова
Весной яблоня просыпается голодной: чем её накормить, чтобы не сбросила плоды
Светлана Бондарчук показала, как отметила день рождения
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Начал использовать эти советы при проращивании семян — урожаю завидуют соседи
Последние материалы
Только 3 ингредиента! Эти домашние ириски напомнят вам вкус детства
Макрон сдал назад. Франция не готовится отправлять наземные войска
Тревога среди ветеринаров: породы кошек, которые могут нападать на детей
Как выбрать идеальный лосьон для тела: пройдите наш простой тест из 5 вопросов
Почему стоит вырастить зеленец: польза для здоровья и дома
Где здоровье встречается с комфортом: уникальные процедуры на термальных курортах Венгрии
Золотой резерв: Россия и Китай вовремя провели финансовый манёвр
Великая Китайская стена старше на 300 лет: открытие, которое меняет историю
Мама Тимати о внучке: не переживайте, Алиса не будет певицей
Топ-10 купе 2025: автомобили, которые заставят ваше сердце биться чаще
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.