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Макияж, который сделает вас моложе на несколько лет: советы специально для зрелой кожи

3:58
Моя семья » Красота и стиль

Зрелая кожа также требует особого внимания в плане макияжа, но есть несколько советов, которые помогут вам выглядеть моложе!

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж
  1. Не игнорируйте основу. Хотите, чтобы кожа выглядела идеально гладкой, а недостатки стали незаметными? Тогда перед нанесением тонального крема используйте лёгкую тональную основу. Она улучшит цвет лица и сделает кожу практически безупречной, а макияж продержится дольше, пишет венгерское издание Meglepetes.
  2. Жёлтый оттенок тональника. Хотите, чтобы все завидовали вашей молодости? Выбирайте тональную основу с желтоватым оттенком. Этот цвет придаст коже более тёплый тон, что сделает её более молодой и сияющей. Особенно эффективно, если выбрать продукт с максимально лёгкой текстурой.
  3. Свежий взгляд благодаря консилеру. Для борьбы с тёмными кругами и "гусиными лапками" под глазами используйте консилер с отражающими пигментами. Они не только устраняют эти недостатки, но и придают взгляду свежий вид. Лучше всего выбирать жидкую версию, так как она легче распределяется по коже и не собирается в морщинках.
  4. Румяна особой текстуры. Забудьте о пудровых румянах и попробуйте кремовую или муссовую версию. Пудра может забиться в мелкие морщинки к середине дня, а крем лучше распределяется и практически сливается с кожей лица. Кроме того, он увлажняет кожу, а большинство продуктов также имеют защиту от ультрафиолета. Это сделает ваш внешний вид более ярким и молодым!
  5. Цвет румян тоже важен. Выбирайте насыщенный розовый оттенок, так как он сделает скулы более выразительными, а всё лицо — более подтянутым.
  6. Какого цвета должна быть подводка? Забудьте о чёрной подводке! Она создаёт слишком чёткую линию, которая делает взгляд усталым. Выберите подводку кремового цвета и нанесите её на нижнюю линию века. Бежевые и светло-коричневые оттенки не только сделают взгляд более открытым, но и свежим.
  7. Бежевые оттенки теней. Хотя сейчас можно найти тени для век всех цветов радуги, стоит попробовать различные варианты бежевого и цвета слоновой кости. Эти оттенки близки к естественному тону кожи, благодаря чему глаза выглядят более молодыми и отдохнувшими.
  8. Ресницы. Иногда достаточно просто подчеркнуть изгиб ресниц, чтобы выглядеть ярко. К сожалению, с возрастом наши ресницы становятся тоньше и более склонны к выпадению, и простая завивка не помогает. В таких случаях стоит использовать щипчики перед нанесением краски на ресницы, иначе они будут ломаться.
  9. Брови. Если вы красиво подчеркнёте брови, то ваши глаза будут яркими и открытыми, и вы будете выглядеть моложе. Используйте специальный карандаш-хайлайтер, который наносится под брови и создаёт эффект благодаря светоотражающим пигментам и светлому оттенку.
  10. Губы. Помада также может добавить возраст, так как она скапливается в мелких морщинках вокруг рта. Поэтому стоит перейти на карандаш для губ с бальзамной текстурой, так как он не так сильно размазывается. Более того, активные компоненты в его составе делают губы мягкими и гладкими.
  11. Карандаш для губ. Карандаш лучше ещё и потому, что его матовый оттенок также делает лицо моложе.
  12. Блеск для губ. Мы все знаем, что можно выглядеть моложе, даже если у нас белоснежные зубы. Для этого можно использовать простой приём: нанести блеск для губ, который придаст губам дополнительный блеск и сделает зубы более яркими.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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