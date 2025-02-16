Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Насморк не проходит? Узнайте, почему и как его лечить правильно
Без гантелей и тренажеров: два упражнения для упругих рук и красивого декольте
Пластический хирург объяснила, почему нос и уши могут увеличиваться с возрастом
Тимати похвастался дорогостоящим подарком, вызвавшем ностальгию
Минфин РФ: ответственная бюджетная политика – основа долговой стабильности
День Х: астероид может столкнуться с нашей планетой
Ведущая в Крым дорога в Запорожской области атакована кассетными боеприпасами ВСУ
Жена комика Сабурова раскритиковала перелёт в Сочи за 150 тысяч рублей
Удивительные способы вернуть серебру блеск: один из них вас поразит

Девять советов, как создать естестевенный макияж, от которого вы будете в восторге

3:05
Моя семья » Красота и стиль

Шаг 1: Подготовка кожи. Очищение: начните с очищения лица мягким средством, чтобы удалить загрязнения и остатки косметики.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

Тонизирование: нанесите тоник, чтобы восстановить pH баланс кожи и подготовить её к нанесению макияжа.

Увлажнение: используйте увлажняющий крем, подходящий вашему типу кожи. Дайте ему полностью впитаться перед следующим шагом.

Шаг 2: Основа под макияж. Праймер: если у вас есть поры или неровная текстура кожи, нанесите легкий праймер, чтобы выровнять поверхность и улучшить стойкость макияжа.

Шаг 3: Тон. Выберите лёгкий тональный крем или BB-крем, который максимально соответствует вашему естественному цвету кожи. Наносите его тонким слоем, используя спонж или кисть, начиная с центра лица и растушевывая к краям.

Консилер. Если нужно скрыть темные круги под глазами или покраснения, используйте консилер на тон светлее вашего тона кожи. Растушуйте его пальцами или маленькой кистью.

Шаг 4: Контуринг и хайлайтинг. Для естественного макияжа лучше избегать резких линий и переходов. Вместо контуринга можно использовать немного бронзера на скулы, чтобы добавить легкую тень и придать лицу объем. Хайлайтер нанесите на верхние точки скул, под брови и над верхней губой для легкого сияния.

Шаг 5: Румяна. Выберите румяна натурального розового или персикового оттенка. Нанесите их на яблочки щек и слегка растушуйте вверх к вискам.

Шаг 6: Брови. Придайте бровям аккуратную форму, заполнив пробелы карандашом или тенями для бровей. Используйте щеточку, чтобы растушевать продукт и добиться естественного вида.

Шаг 7: Глаза. Тени: для естественного макияжа выбирайте нейтральные оттенки — бежевый, светло-коричневый, персиковый. Нанесите тени на подвижное веко и слегка растушуйте.

Подводка: если хотите подчеркнуть глаза, проведите тонкую линию вдоль ресничного края верхнего века коричневым или серым карандашом.

Тушь: нанесите одну-две слоя туши на верхние ресницы, стараясь не переборщить. Нижние ресницы можно оставить ненакрашенными или нанести совсем немного туши.

Шаг 8: Губы. Бальзам: увлажните губы бальзамом, чтобы они выглядели здоровыми и гладкими.

Помада или блеск: выбирайте нюдовую помаду или прозрачный блеск, близкий к натуральному оттенку ваших губ. Нанесите средство прямо из стика или используйте кисть для более точного нанесения.

Шаг 9: Закрепление. Чтобы макияж держался дольше, воспользуйтесь легким фиксирующим спреем или пудрой. Пудру наносите очень тонким слоем, чтобы избежать эффекта маски.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Еда и рецепты
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто Аудио 
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Наука и техника
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Падение цитадели. Как Часов Яр станет причиной обрушения фронта в Донбассе Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние
ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние
Последние материалы
Жена комика Сабурова раскритиковала перелёт в Сочи за 150 тысяч рублей
Удивительные способы вернуть серебру блеск: один из них вас поразит
Девять советов, как создать естестевенный макияж, от которого вы будете в восторге
ВС РФ ликвидировали колонну врага, наступавшего в Курской области
Корчивший рожи Зеленский на выступлении Путина и на нормандских переговорах вёл себя так же
Молодая американская актриса рассказала о дружбе с Юрой Борисовым
Тонкости хранения капусты с огорода: советы, которые помогут сохранить свежесть
Треть разворована. Аудит помощи Украине шокировал Пентагон и Госдеп США
Бывшую участницу известной телестройки обманули на 30 млн рублей
Тонкие волосы без объёма? Вот что действительно поможет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.