Девять советов, как создать естестевенный макияж, от которого вы будете в восторге

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Шаг 1: Подготовка кожи. Очищение: начните с очищения лица мягким средством, чтобы удалить загрязнения и остатки косметики.

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Тонизирование: нанесите тоник, чтобы восстановить pH баланс кожи и подготовить её к нанесению макияжа.

Увлажнение: используйте увлажняющий крем, подходящий вашему типу кожи. Дайте ему полностью впитаться перед следующим шагом.

Шаг 2: Основа под макияж. Праймер: если у вас есть поры или неровная текстура кожи, нанесите легкий праймер, чтобы выровнять поверхность и улучшить стойкость макияжа.

Шаг 3: Тон. Выберите лёгкий тональный крем или BB-крем, который максимально соответствует вашему естественному цвету кожи. Наносите его тонким слоем, используя спонж или кисть, начиная с центра лица и растушевывая к краям.

Консилер. Если нужно скрыть темные круги под глазами или покраснения, используйте консилер на тон светлее вашего тона кожи. Растушуйте его пальцами или маленькой кистью.

Шаг 4: Контуринг и хайлайтинг. Для естественного макияжа лучше избегать резких линий и переходов. Вместо контуринга можно использовать немного бронзера на скулы, чтобы добавить легкую тень и придать лицу объем. Хайлайтер нанесите на верхние точки скул, под брови и над верхней губой для легкого сияния.

Шаг 5: Румяна. Выберите румяна натурального розового или персикового оттенка. Нанесите их на яблочки щек и слегка растушуйте вверх к вискам.

Шаг 6: Брови. Придайте бровям аккуратную форму, заполнив пробелы карандашом или тенями для бровей. Используйте щеточку, чтобы растушевать продукт и добиться естественного вида.

Шаг 7: Глаза. Тени: для естественного макияжа выбирайте нейтральные оттенки — бежевый, светло-коричневый, персиковый. Нанесите тени на подвижное веко и слегка растушуйте.

Подводка: если хотите подчеркнуть глаза, проведите тонкую линию вдоль ресничного края верхнего века коричневым или серым карандашом.

Тушь: нанесите одну-две слоя туши на верхние ресницы, стараясь не переборщить. Нижние ресницы можно оставить ненакрашенными или нанести совсем немного туши.

Шаг 8: Губы. Бальзам: увлажните губы бальзамом, чтобы они выглядели здоровыми и гладкими.

Помада или блеск: выбирайте нюдовую помаду или прозрачный блеск, близкий к натуральному оттенку ваших губ. Нанесите средство прямо из стика или используйте кисть для более точного нанесения.

Шаг 9: Закрепление. Чтобы макияж держался дольше, воспользуйтесь легким фиксирующим спреем или пудрой. Пудру наносите очень тонким слоем, чтобы избежать эффекта маски.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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