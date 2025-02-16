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Какие джинсы будут популярны этой весной? Топ-4 тренда

1:19
Моя семья » Красота и стиль

1. Эко-материалы. С каждым годом все больше внимания уделяется устойчивому развитию и экологичности. Ожидается, что популярность джинсовых изделий из переработанных материалов будет расти. Это может включать использование органического хлопка, переработанного денима и других эко-дружественных технологий.

Рыжая девушка в джинсах
Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжая девушка в джинсах

2. Широкие силуэты. Тенденция к широкому крою и свободным фасонам набирает обороты. Возможно, весной такие модели станут еще популярнее. Джинсы-бананы, широкие прямые джинсы и другие свободные варианты могут оказаться на пике популярности.

3. Яркие цвета и принты. Хотя классический синий деним всегда остается актуальным, возможно, мы увидим возвращение ярких цветов и необычных принтов. Например, пастельные оттенки, неоновые акценты или геометрические узоры.

4. Ретро-стиль. В последние годы наблюдается интерес к ретро-тематике, особенно к стилю 70-х и 90-х годов. Джинсы с высокой талией, клеш от колена, варенки и рваные элементы могут стать популярными вновь.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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