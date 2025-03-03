Не знаете, что купить на весну? 8 ключевых правил выбора верхней одежды

4:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна — это не только время обновления природы, но и повод пересмотреть свой гардероб. Верхняя одежда становится ключевым элементом образа: хочется, чтобы она была стильной, удобной и подходила к переменчивой погоде. Если хотите инвестировать в вещь, которая прослужит не один сезон, важно учитывать не только тренды, но и практичность.

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Натуральные материалы: комфорт и долговечность

Некоторые ткани всегда остаются актуальными. Кожа, замша и вельвет — это классика, которая делает любой образ элегантным.

Кожа защищает от ветра и дождя, подходит как для повседневных, так и для деловых образов.

Замша смотрится благородно, но требует бережного ухода.

Вельвет придаёт образу винтажную эстетику и хорошо сочетается с классическими вещами.

Лучшие цветовые решения: чёрная кожа, карамельная замша и нейтральные оттенки вельвета (бежевый, хаки, коричневый).

Приталенные силуэты: элегантность возвращается

После долгого господства оверсайза в моду снова входят вещи, подчёркивающие фигуру.

Пальто с поясом делает образ женственным.

Укороченные тренчи придают элегантности.

Кожаные жакеты с акцентом на талию выглядят смело и современно.

Такое пальто можно сочетать с грубыми ботинками или расслабленными джинсами, чтобы добавить контраста.

Акцент на плечи: игра формами

Объёмные плечи снова в тренде. Они делают силуэт выразительным и придают вещам характер.

Двубортные пальто с заострёнными плечами выглядят строго и стильно.

Пиджаки и тренчи с объёмными рукавами придают образу структурированность.

Бомберы с квадратными плечами добавляют дерзости.

Этот приём особенно хорошо работает в сочетании с приталенными фасонами.

Воротники — новый центр внимания

Обычно воротник — лишь деталь, но в этом сезоне он выходит на первый план.

Воротники-банты добавляют романтичности.

Хомуты и стойки делают образ современным.

Контрастные воротники создают эффектный акцент.

Если хотите минималистичный вариант, присмотритесь к моделям без воротника — они тоже в тренде.

Технологичные ткани: защита от капризов погоды

Функциональная верхняя одежда больше не ассоциируется только со спортом. Теперь она — неотъемлемая часть стильного гардероба.

Ветровки с капюшоном и утяжками отлично вписываются в аутдор-эстетику.

Минималистичные тренчи из водоотталкивающих материалов выглядят строго и дорого.

Укороченные парки с акцентными карманами добавляют практичности.

Выбирайте нейтральные цвета, если хотите, чтобы вещь служила несколько сезонов.

Принты: клетка, полоска и графика

Если хотите освежить образ, попробуйте добавить немного узоров.

Клетчатые тренчи и пальто — хит сезона.

Полосатые жакеты выглядят строго, но не скучно.

Графические принты добавляют экстравагантности.

Если не уверены, начните с мелкой клетки в спокойных оттенках.

Мягкие формы: новый взгляд на оверсайз

Оверсайз остаётся, но теперь он приобретает более округлые очертания.

Пальто-коконы делают образ мягче.

Приталенные жакеты с плавными линиями подчёркивают фигуру.

Дутые бомберы с закруглёнными плечами смотрятся современно.

Этот тренд сложнее вписать в гардероб, поэтому выбирайте базовые оттенки.

Универсальность: как выбрать вещь, которая не выйдет из моды

Чтобы верхняя одежда служила долго, ориентируйтесь не только на тренды, но и на базовые правила:

Выбирайте качественные ткани.

Придерживайтесь нейтральных оттенков.

Следите за посадкой — вещь должна подчёркивать достоинства фигуры.

Обращайте внимание на детали: фурнитуру, подкладку, обработку швов.

Весенняя верхняя одежда — это не просто защита от холода, но и важная часть образа. Подойдите к выбору с умом, и ваша покупка будет радовать не один сезон.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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