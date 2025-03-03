Не знаете, что купить на весну? 8 ключевых правил выбора верхней одежды

Весна — это не только время обновления природы, но и повод пересмотреть свой гардероб. Верхняя одежда становится ключевым элементом образа: хочется, чтобы она была стильной, удобной и подходила к переменчивой погоде. Если хотите инвестировать в вещь, которая прослужит не один сезон, важно учитывать не только тренды, но и практичность.
Некоторые ткани всегда остаются актуальными. Кожа, замша и вельвет — это классика, которая делает любой образ элегантным.
Лучшие цветовые решения: чёрная кожа, карамельная замша и нейтральные оттенки вельвета (бежевый, хаки, коричневый).
После долгого господства оверсайза в моду снова входят вещи, подчёркивающие фигуру.
Такое пальто можно сочетать с грубыми ботинками или расслабленными джинсами, чтобы добавить контраста.
Объёмные плечи снова в тренде. Они делают силуэт выразительным и придают вещам характер.
Этот приём особенно хорошо работает в сочетании с приталенными фасонами.
Обычно воротник — лишь деталь, но в этом сезоне он выходит на первый план.
Если хотите минималистичный вариант, присмотритесь к моделям без воротника — они тоже в тренде.
Функциональная верхняя одежда больше не ассоциируется только со спортом. Теперь она — неотъемлемая часть стильного гардероба.
Выбирайте нейтральные цвета, если хотите, чтобы вещь служила несколько сезонов.
Если хотите освежить образ, попробуйте добавить немного узоров.
Если не уверены, начните с мелкой клетки в спокойных оттенках.
Оверсайз остаётся, но теперь он приобретает более округлые очертания.
Этот тренд сложнее вписать в гардероб, поэтому выбирайте базовые оттенки.
Чтобы верхняя одежда служила долго, ориентируйтесь не только на тренды, но и на базовые правила:
Весенняя верхняя одежда — это не просто защита от холода, но и важная часть образа. Подойдите к выбору с умом, и ваша покупка будет радовать не один сезон.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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