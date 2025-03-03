Модный приговор: 5 вещей, которые испортят ваш образ этой весной

3:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весной мы не только обновляем гардероб, но и избавляемся от вещей, которые уже вышли из моды. Полностью менять стиль не нужно, но убрать из шкафа антитренды — отличная идея. Рассказываем, какие вещи лучше оставить в прошлом и чем их заменить.

Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian Девушка в красном

Длинные тонкие кардиганы

Когда-то они были базовой вещью, но теперь смотрятся устаревшими и бесформенными. Длинные, струящиеся кардиганы напоминают скорее плед, чем стильную деталь образа.

Чем заменить

Короткие кардиганы с V-образным вырезом — они подчеркивают талию и легко комбинируются с разными стилями.

Облегающие модели с круглым вырезом — подходят для многослойных образов и выглядят свежо.

Если расставаться с длинными кардиганами не хочется, выбирайте модели из плотных тканей и с четким силуэтом.

Скинни с низкой посадкой

Хотя стиль 2000-х вернулся, скинни с низкой посадкой так и остались в прошлом. Они неудобны и подчеркивают то, что хотелось бы скрыть.

Чем заменить

Клеш и буткаты — визуально удлиняют ноги.

Бэгги и бойфренды — удобные и актуальные модели, создающие расслабленный силуэт.

Прямые и широкие джинсы — универсальный вариант, который подходит всем.

Любителям узких моделей можно оставить скинни, но только с высокой посадкой.

Топы с вырезами на плечах

Когда-то они были трендом, но теперь выглядят предсказуемо и скучно. Такие топы уже не создают вау-эффекта.

Чем заменить

Топы с асимметричными вырезами — добавляют образу оригинальности.

Модели со сложной драпировкой — выглядят элегантно и современно.

Топы с акцентом на талии или груди — главное, чтобы крой был интересным, а не просто открытым.

Трикотажные макси А-силуэта

Длинные трикотажные платья в А-силуэте больше не в моде. Они создают бесформенный силуэт, который уже неактуален.

Чем заменить

Прямые миди и макси — четкие линии смотрятся элегантнее.

Асимметричные модели — придают образу легкости и динамики.

Плотные трикотажные ткани — они лучше держат форму и не выглядят растянутыми.

Слипоны

Когда-то это была модная альтернатива кедам, но теперь слипоны выглядят слишком просто и скучно.

Чем заменить

Кроссовки на плоской подошве — мастхэв сезона.

Лаконичные кеды в базовых цветах — идеально для минималистичного образа.

Лоферы — стильный вариант, который подойдет даже к классическим нарядам.

Как оставаться в тренде Мода постоянно меняется, и важно не только следить за новыми трендами, но и вовремя избавляться от устаревших вещей. Необязательно полностью менять гардероб — достаточно заменить несколько деталей, чтобы образ выглядел современно. Экспериментируйте с фасонами, пробуйте новые силуэты и выбирайте те вещи, которые подчеркивают вашу индивидуальность.

Уточнения

Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.



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