Модный приговор: 5 вещей, которые испортят ваш образ этой весной

Весной мы не только обновляем гардероб, но и избавляемся от вещей, которые уже вышли из моды. Полностью менять стиль не нужно, но убрать из шкафа антитренды — отличная идея. Рассказываем, какие вещи лучше оставить в прошлом и чем их заменить.
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Девушка в красном
Длинные тонкие кардиганы
Когда-то они были базовой вещью, но теперь смотрятся устаревшими и бесформенными. Длинные, струящиеся кардиганы напоминают скорее плед, чем стильную деталь образа.
Чем заменить
Короткие кардиганы с V-образным вырезом — они подчеркивают талию и легко комбинируются с разными стилями.
Облегающие модели с круглым вырезом — подходят для многослойных образов и выглядят свежо.
Если расставаться с длинными кардиганами не хочется, выбирайте модели из плотных тканей и с четким силуэтом.
Скинни с низкой посадкой
Хотя стиль 2000-х вернулся, скинни с низкой посадкой так и остались в прошлом. Они неудобны и подчеркивают то, что хотелось бы скрыть.
Чем заменить
Клеш и буткаты — визуально удлиняют ноги.
Бэгги и бойфренды — удобные и актуальные модели, создающие расслабленный силуэт.
Прямые и широкие джинсы — универсальный вариант, который подходит всем.
Любителям узких моделей можно оставить скинни, но только с высокой посадкой.
Топы с вырезами на плечах
Когда-то они были трендом, но теперь выглядят предсказуемо и скучно. Такие топы уже не создают вау-эффекта.
Чем заменить
Топы с асимметричными вырезами — добавляют образу оригинальности.
Модели со сложной драпировкой — выглядят элегантно и современно.
Топы с акцентом на талии или груди — главное, чтобы крой был интересным, а не просто открытым.
Трикотажные макси А-силуэта
Длинные трикотажные платья в А-силуэте больше не в моде. Они создают бесформенный силуэт, который уже неактуален.
Чем заменить
Прямые миди и макси — четкие линии смотрятся элегантнее.
Асимметричные модели — придают образу легкости и динамики.
Плотные трикотажные ткани — они лучше держат форму и не выглядят растянутыми.
Слипоны
Когда-то это была модная альтернатива кедам, но теперь слипоны выглядят слишком просто и скучно.
Чем заменить
Кроссовки на плоской подошве — мастхэв сезона.
Лаконичные кеды в базовых цветах — идеально для минималистичного образа.
Лоферы — стильный вариант, который подойдет даже к классическим нарядам.
Как оставаться в тренде
Мода постоянно меняется, и важно не только следить за новыми трендами, но и вовремя избавляться от устаревших вещей. Необязательно полностью менять гардероб — достаточно заменить несколько деталей, чтобы образ выглядел современно. Экспериментируйте с фасонами, пробуйте новые силуэты и выбирайте те вещи, которые подчеркивают вашу индивидуальность.
Уточнения
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.