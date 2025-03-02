Скинни-джинсы устарели? Нет, если сочетать их с этой обувью

2:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Скинни-джинсы снова в моде, и теперь главный вопрос — с чем их носить, чтобы выглядеть актуально? Ключевой момент — правильный выбор обуви. В 2025 году узкие джинсы сочетают как с классической, так и с трендовой обувью, добавляя образу современный акцент. Разбираем лучшие комбинации.

Фото: https://www.freepik.com by standret Девушка в парке

Ботильоны: проверенная классика

Уже в 2010-х стало ясно, что скинни-джинсы отлично смотрятся с ботильонами. В новом сезоне лучше выбирать модели с широким голенищем и небольшим трапециевидным каблуком — они визуально вытягивают силуэт и придают образу завершённость.

Кеды и высокие носки: спортивный стиль

В 2025-м популярны удлинённые скинни, но если в гардеробе остались укороченные модели, их можно легко адаптировать. Яркие высокие носки и контрастные кеды сделают образ более динамичным и современным.

Высокие сапоги: эффектный дуэт

Скинни идеально сочетаются с сапогами-трубами, создавая элегантный силуэт. Важно помнить: ботфорты с узкими джинсами — это тренд из прошлого, который в 2025 году редко встречается в повседневных образах.

Лоферы: стиль и комфорт

Строгие кожаные лоферы гармонично дополняют узкие джинсы, придавая образу элегантность. Такое сочетание идеально для тех, кто хочет добавить в повседневный стиль нотку делового шика.

Босоножки и слингбэки: женственность в деталях

Открытая обувь на небольшом каблуке — ещё один способ обновить look со скинни. Женственные босоножки или слингбэки делают образ лёгким и элегантным, идеально вписываясь в весенне-летний гардероб.

Как носить скинни-джинсы в 2025 году

Выбирайте обувь с акцентом: широкое голенище у сапог, массивная подошва у лоферов, необычные текстуры.

Не бойтесь экспериментов: добавляйте яркие носки, контрастные аксессуары и слои в одежде.

Подбирайте правильную длину джинсов: удлинённые модели визуально вытягивают фигуру, а укороченные требуют интересных деталей в обуви.

Скинни-джинсы снова актуальны, и теперь главное — адаптировать их под современные тренды. С правильной обувью этот "возвращённый" тренд заиграет свежими красками!

Уточнения

Джи́нсы - брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.