Хотите выглядеть стильно в легинсах? Эти правила изменят ваш гардероб

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Легинсы уже давно перестали быть просто одеждой для тренировок или домашнего уюта. Сегодня это важная часть повседневного гардероба, которая при правильном сочетании может выглядеть элегантно и даже эффектно. Весной 2025 года стилисты предлагают свежие комбинации, которые помогут носить легинсы стильно и уместно.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка

Какие легинсы выбрать этой весной

Чтобы выглядеть модно, стоит обратить внимание на актуальные модели:

Кожаные легинсы : выглядят дорого и легко комбинируются с жакетами и рубашками.

: выглядят дорого и легко комбинируются с жакетами и рубашками. Легинсы со штрипками : смелый выбор, особенно в сочетании с каблуками.

: смелый выбор, особенно в сочетании с каблуками. Рифленые легинсы (в рубчик) : удобны для повседневных образов.

: удобны для повседневных образов. Яркие и цветные модели : создают эффектный акцент, но требуют аккуратного подхода к стилю.

: создают эффектный акцент, но требуют аккуратного подхода к стилю. Бежевые легинсы: требуют правильного сочетания, чтобы не выглядеть как "вторая кожа".

С чем сочетать легинсы весной 2025 года

Легинсы могут стать универсальной базой, если правильно подобрать верх и обувь.

Для повседневных образов : свободные рубашки, оверсайз-свитеры и тренчи сделают образ стильным и расслабленным.

: свободные рубашки, оверсайз-свитеры и тренчи сделают образ стильным и расслабленным. Для офисного стиля : плотные трегинсы в сочетании с жакетом и лоферами создадут элегантный деловой образ.

: плотные трегинсы в сочетании с жакетом и лоферами создадут элегантный деловой образ. Для вечерних выходов : кожаные легинсы с топом и лодочками сделают образ смелым и эффектным.

: кожаные легинсы с топом и лодочками сделают образ смелым и эффектным. Для прогулок: удобные худи, кроссовки и объемная сумка дополнят комфортный лук.

Топ-5 стильных образов с легинсами

Классика : черные легинсы + белая рубашка oversize + грубые ботинки.

: черные легинсы + белая рубашка oversize + грубые ботинки. Городской шик : кожаные легинсы + длинный жакет + ботильоны.

: кожаные легинсы + длинный жакет + ботильоны. Спортивный стиль : легинсы в рубчик + худи + кроссовки.

: легинсы в рубчик + худи + кроссовки. Минимализм : бежевые легинсы + длинный трикотажный кардиган + сапоги.

: бежевые легинсы + длинный трикотажный кардиган + сапоги. Модный эксперимент: легинсы со штрипками + туфли на каблуке + структурированный жакет.

Весной легинсы остаются незаменимым элементом гардероба, но их важно правильно комбинировать. Следуя трендам, можно создать стильные и современные образы, которые подчеркнут индивидуальность и актуальность образа.

Уточнения

Лоси́ны или англ. ле́ггинсы (англ. leggings от leg "нога"), дольчики - разновидность штанов обтягивающего фасона.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.