Хотите выглядеть стильно в легинсах? Эти правила изменят ваш гардероб

Легинсы уже давно перестали быть просто одеждой для тренировок или домашнего уюта. Сегодня это важная часть повседневного гардероба, которая при правильном сочетании может выглядеть элегантно и даже эффектно. Весной 2025 года стилисты предлагают свежие комбинации, которые помогут носить легинсы стильно и уместно.
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Девушка
Какие легинсы выбрать этой весной
Чтобы выглядеть модно, стоит обратить внимание на актуальные модели:
Кожаные легинсы: выглядят дорого и легко комбинируются с жакетами и рубашками.
Легинсы со штрипками: смелый выбор, особенно в сочетании с каблуками.
Рифленые легинсы (в рубчик): удобны для повседневных образов.
Яркие и цветные модели: создают эффектный акцент, но требуют аккуратного подхода к стилю.
Бежевые легинсы: требуют правильного сочетания, чтобы не выглядеть как "вторая кожа".
С чем сочетать легинсы весной 2025 года
Легинсы могут стать универсальной базой, если правильно подобрать верх и обувь.
Для повседневных образов: свободные рубашки, оверсайз-свитеры и тренчи сделают образ стильным и расслабленным.
Для офисного стиля: плотные трегинсы в сочетании с жакетом и лоферами создадут элегантный деловой образ.
Для вечерних выходов: кожаные легинсы с топом и лодочками сделают образ смелым и эффектным.
Для прогулок: удобные худи, кроссовки и объемная сумка дополнят комфортный лук.
Топ-5 стильных образов с легинсами
Классика: черные легинсы + белая рубашка oversize + грубые ботинки.
Городской шик: кожаные легинсы + длинный жакет + ботильоны.
Спортивный стиль: легинсы в рубчик + худи + кроссовки.
Модный эксперимент: легинсы со штрипками + туфли на каблуке + структурированный жакет.
Весной легинсы остаются незаменимым элементом гардероба, но их важно правильно комбинировать. Следуя трендам, можно создать стильные и современные образы, которые подчеркнут индивидуальность и актуальность образа.
Уточнения
Лоси́ны или англ.ле́ггинсы (англ. leggings от leg "нога"), дольчики - разновидность штанов обтягивающего фасона.