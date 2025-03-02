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Хотите выглядеть стильно в легинсах? Эти правила изменят ваш гардероб

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Легинсы уже давно перестали быть просто одеждой для тренировок или домашнего уюта. Сегодня это важная часть повседневного гардероба, которая при правильном сочетании может выглядеть элегантно и даже эффектно. Весной 2025 года стилисты предлагают свежие комбинации, которые помогут носить легинсы стильно и уместно.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Какие легинсы выбрать этой весной

Чтобы выглядеть модно, стоит обратить внимание на актуальные модели:

  • Кожаные легинсы: выглядят дорого и легко комбинируются с жакетами и рубашками.
  • Легинсы со штрипками: смелый выбор, особенно в сочетании с каблуками.
  • Рифленые легинсы (в рубчик): удобны для повседневных образов.
  • Яркие и цветные модели: создают эффектный акцент, но требуют аккуратного подхода к стилю.
  • Бежевые легинсы: требуют правильного сочетания, чтобы не выглядеть как "вторая кожа".

С чем сочетать легинсы весной 2025 года

Легинсы могут стать универсальной базой, если правильно подобрать верх и обувь.

  • Для повседневных образов: свободные рубашки, оверсайз-свитеры и тренчи сделают образ стильным и расслабленным.
  • Для офисного стиля: плотные трегинсы в сочетании с жакетом и лоферами создадут элегантный деловой образ.
  • Для вечерних выходов: кожаные легинсы с топом и лодочками сделают образ смелым и эффектным.
  • Для прогулок: удобные худи, кроссовки и объемная сумка дополнят комфортный лук.

Топ-5 стильных образов с легинсами

  • Классика: черные легинсы + белая рубашка oversize + грубые ботинки.
  • Городской шик: кожаные легинсы + длинный жакет + ботильоны.
  • Спортивный стиль: легинсы в рубчик + худи + кроссовки.
  • Минимализм: бежевые легинсы + длинный трикотажный кардиган + сапоги.
  • Модный эксперимент: легинсы со штрипками + туфли на каблуке + структурированный жакет.

Весной легинсы остаются незаменимым элементом гардероба, но их важно правильно комбинировать. Следуя трендам, можно создать стильные и современные образы, которые подчеркнут индивидуальность и актуальность образа.

Уточнения

Лоси́ны или англ. ле́ггинсы (англ. leggings от leg "нога"), дольчики - разновидность штанов обтягивающего фасона.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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