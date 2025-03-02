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Массаж вместо фитнеса? Китайский, аюрведический и ещё 7 видов массажа для стройного тела

5:29
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Массаж — один из эффективных способов коррекции фигуры. Он не только помогает уменьшить объемы, но и способствует улучшению кровообращения, расщеплению жировых отложений, устранению целлюлита и подтяжке кожи. Разберём, какие виды массажа могут помочь в процессе похудения и как выбрать подходящий метод.

массаж
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
массаж

Польза массажа для похудения

  • Ускоряет кровообращение и лимфоток: помогает выводить токсины и лишнюю жидкость.
  • Разбивает жировые отложения: делает их более доступными для естественного расщепления.
  • Тонизирует мышцы: делает силуэт более подтянутым.
  • Улучшает состояние кожи: помогает бороться с дряблостью и растяжками.
  • Снимает стресс: психоэмоциональное состояние также влияет на метаболизм.

Антицеллюлитный массаж

Целлюлит — это структурные изменения в подкожно-жировой клетчатке, сопровождающиеся застоем жидкости и ухудшением микроциркуляции.

Как работает

  • Разрыхляет жировые отложения.
  • Улучшает циркуляцию крови и лимфы.
  • Делает кожу более гладкой.

Техники

  • Ручной массаж: глубокие разминания, пощипывания, похлопывания.
  • Вакуумный массаж: банки создают эффект "вытягивания" целлюлита.
  • Роликовый массаж: механическое воздействие на проблемные зоны.

Лимфодренажный массаж

Лимфатическая система отвечает за выведение токсинов и лишней жидкости.

Преимущества

  • Уменьшает отёки.
  • Улучшает обмен веществ.
  • Повышает иммунитет.
  • Снижает выраженность целлюлита.

Техники

  • Ручной лимфодренаж: лёгкие поглаживания, надавливания вдоль лимфатических сосудов.
  • Прессотерапия: аппаратный метод, создающий переменное давление.
  • Вакуумный лимфодренаж: мягкое воздействие банками или аппаратом.

Моделирующий массаж

Этот вид массажа помогает формировать контуры тела и подчёркивать рельеф мышц.

Как работает

  • Повышает тонус мышц.
  • Расщепляет жировые отложения.
  • Улучшает упругость кожи.

Техники

Глубокое разминание, активное воздействие на мышцы и жировую прослойку. Это один из самых интенсивных видов массажа.

Китайский массаж (Туйна)

В основе методики лежит работа с меридианами — энергетическими каналами, по которым циркулирует жизненная энергия Ци.

Как помогает похудеть

  • Восстанавливает баланс энергии.
  • Улучшает обмен веществ.
  • Снимает спазмы и напряжение в мышцах.

Техники

  • Разминание.
  • Точечное воздействие (акупрессура).
  • Вибрация и растирание.

Аюрведический массаж (Абхьянга)

Методика, пришедшая из Индии, основана на применении натуральных масел.

Как работает

  • Балансирует организм, что помогает нормализовать обмен веществ.
  • Расслабляет нервную систему.
  • Улучшает состояние кожи.

Техники

  • Мягкие поглаживания.
  • Надавливания вдоль энергетических линий.

Вьетнамский массаж

Метод сочетает массаж, акупрессуру и использование бамбуковых палочек.

Как помогает похудеть

  • Улучшает лимфоток.
  • Повышает тонус мышц.
  • Ускоряет метаболизм.

Техники

Комбинация разминаний, растираний и глубоких надавливаний.

Висцеральный массаж живота

Воздействие на внутренние органы через переднюю брюшную стенку.

Как помогает похудеть

  • Улучшает пищеварение.
  • Уменьшает вздутие.
  • Снимает спазмы.

Техники

  • Надавливания в области живота.
  • Волнообразные движения, расслабляющие мышцы брюшной полости.

LPG-массаж

Аппаратная методика, которая сочетает вакуумный массаж и механическое воздействие роликами.

Как работает

  • Разбивает жировые отложения.
  • Улучшает циркуляцию крови.
  • Повышает выработку коллагена.

Банный массаж

Комплексный метод, сочетающий тепловое воздействие и массажные техники.

Как помогает похудеть

  • Усиливает обмен веществ.
  • Способствует выведению токсинов.
  • Улучшает кровоток.

Техники

  • Пропарка веником.
  • Глубокий ручной массаж.
  • Использование мёда, соли, травяных настоев.

Как выбрать массаж для похудения?

  • Если цель — уменьшить объёмы: антицеллюлитный, LPG, моделирующий массаж.
  • Для устранения целлюлита: антицеллюлитный, лимфодренажный, LPG.
  • Для подтяжки кожи: моделирующий, банный, LPG.
  • Для общего оздоровления: китайский, аюрведический, лимфодренажный.
  • Для улучшения пищеварения: висцеральный массаж.

Противопоказания

  • Воспалительные процессы, инфекции.
  • Варикозное расширение вен.
  • Сердечно-сосудистые заболевания.
  • Онкология.
  • Беременность (не все виды массажа разрешены).

Массаж — это не просто приятная процедура, но и эффективный метод борьбы с лишним весом. Главное — выбирать технику в зависимости от цели и учитывать индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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