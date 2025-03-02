Массаж вместо фитнеса? Китайский, аюрведический и ещё 7 видов массажа для стройного тела

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Массаж — один из эффективных способов коррекции фигуры. Он не только помогает уменьшить объемы, но и способствует улучшению кровообращения, расщеплению жировых отложений, устранению целлюлита и подтяжке кожи. Разберём, какие виды массажа могут помочь в процессе похудения и как выбрать подходящий метод.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain массаж

Польза массажа для похудения

Ускоряет кровообращение и лимфоток: помогает выводить токсины и лишнюю жидкость.

помогает выводить токсины и лишнюю жидкость. Разбивает жировые отложения: делает их более доступными для естественного расщепления.

делает их более доступными для естественного расщепления. Тонизирует мышцы: делает силуэт более подтянутым.

делает силуэт более подтянутым. Улучшает состояние кожи: помогает бороться с дряблостью и растяжками.

помогает бороться с дряблостью и растяжками. Снимает стресс: психоэмоциональное состояние также влияет на метаболизм.

Антицеллюлитный массаж

Целлюлит — это структурные изменения в подкожно-жировой клетчатке, сопровождающиеся застоем жидкости и ухудшением микроциркуляции.

Как работает

Разрыхляет жировые отложения.

Улучшает циркуляцию крови и лимфы.

Делает кожу более гладкой.

Техники

Ручной массаж: глубокие разминания, пощипывания, похлопывания.

глубокие разминания, пощипывания, похлопывания. Вакуумный массаж: банки создают эффект "вытягивания" целлюлита.

банки создают эффект "вытягивания" целлюлита. Роликовый массаж: механическое воздействие на проблемные зоны.

Лимфодренажный массаж

Лимфатическая система отвечает за выведение токсинов и лишней жидкости.

Преимущества

Уменьшает отёки.

Улучшает обмен веществ.

Повышает иммунитет.

Снижает выраженность целлюлита.

Техники

Ручной лимфодренаж: лёгкие поглаживания, надавливания вдоль лимфатических сосудов.

лёгкие поглаживания, надавливания вдоль лимфатических сосудов. Прессотерапия: аппаратный метод, создающий переменное давление.

аппаратный метод, создающий переменное давление. Вакуумный лимфодренаж: мягкое воздействие банками или аппаратом.

Моделирующий массаж

Этот вид массажа помогает формировать контуры тела и подчёркивать рельеф мышц.

Как работает

Повышает тонус мышц.

Расщепляет жировые отложения.

Улучшает упругость кожи.

Техники

Глубокое разминание, активное воздействие на мышцы и жировую прослойку. Это один из самых интенсивных видов массажа.

Китайский массаж (Туйна)

В основе методики лежит работа с меридианами — энергетическими каналами, по которым циркулирует жизненная энергия Ци.

Как помогает похудеть

Восстанавливает баланс энергии.

Улучшает обмен веществ.

Снимает спазмы и напряжение в мышцах.

Техники

Разминание.

Точечное воздействие (акупрессура).

Вибрация и растирание.

Аюрведический массаж (Абхьянга)

Методика, пришедшая из Индии, основана на применении натуральных масел.

Как работает

Балансирует организм, что помогает нормализовать обмен веществ.

Расслабляет нервную систему.

Улучшает состояние кожи.

Техники

Мягкие поглаживания.

Надавливания вдоль энергетических линий.

Вьетнамский массаж

Метод сочетает массаж, акупрессуру и использование бамбуковых палочек.

Как помогает похудеть

Улучшает лимфоток.

Повышает тонус мышц.

Ускоряет метаболизм.

Техники

Комбинация разминаний, растираний и глубоких надавливаний.

Висцеральный массаж живота

Воздействие на внутренние органы через переднюю брюшную стенку.

Как помогает похудеть

Улучшает пищеварение.

Уменьшает вздутие.

Снимает спазмы.

Техники

Надавливания в области живота.

Волнообразные движения, расслабляющие мышцы брюшной полости.

LPG-массаж

Аппаратная методика, которая сочетает вакуумный массаж и механическое воздействие роликами.

Как работает

Разбивает жировые отложения.

Улучшает циркуляцию крови.

Повышает выработку коллагена.

Банный массаж

Комплексный метод, сочетающий тепловое воздействие и массажные техники.

Как помогает похудеть

Усиливает обмен веществ.

Способствует выведению токсинов.

Улучшает кровоток.

Техники

Пропарка веником.

Глубокий ручной массаж.

Использование мёда, соли, травяных настоев.

Как выбрать массаж для похудения?

Если цель — уменьшить объёмы: антицеллюлитный, LPG, моделирующий массаж.

антицеллюлитный, LPG, моделирующий массаж. Для устранения целлюлита: антицеллюлитный, лимфодренажный, LPG.

антицеллюлитный, лимфодренажный, LPG. Для подтяжки кожи: моделирующий, банный, LPG.

моделирующий, банный, LPG. Для общего оздоровления: китайский, аюрведический, лимфодренажный.

китайский, аюрведический, лимфодренажный. Для улучшения пищеварения: висцеральный массаж.

Противопоказания

Воспалительные процессы, инфекции.

Варикозное расширение вен.

Сердечно-сосудистые заболевания.

Онкология.

Беременность (не все виды массажа разрешены).

Массаж — это не просто приятная процедура, но и эффективный метод борьбы с лишним весом. Главное — выбирать технику в зависимости от цели и учитывать индивидуальные особенности организма.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser - растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.



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