Как выбрать шампунь для роста волос? Ищите в составе эти компоненты

Хотите длинные и густые локоны без наращивания и париков? Выбирайте шампуни с правильными ингредиентами, которые помогут вашим волосам расти быстрее.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

Почему волосы не растут

Иногда причина кроется в генетике — у кого-то пряди растут без ограничений, а у других достигают определенной длины и останавливаются. Посмотрите на женскую часть вашей семьи: если у них не было длинных и густых волос, возможно, природа распорядилась так же и для вас.

Однако, если волосы не только перестали расти, но и стали ломкими, начали выпадать или появилась чувствительность кожи головы, стоит обратить внимание на возможные причины:

Гормональные сбои : изменения в организме, вызванные беременностью, менопаузой или проблемами с щитовидной железой, могут привести к усиленному выпадению волос. Здесь не помогут шампуни — лучше обратиться к врачу.

: изменения в организме, вызванные беременностью, менопаузой или проблемами с щитовидной железой, могут привести к усиленному выпадению волос. Здесь не помогут шампуни — лучше обратиться к врачу. Дефицит витаминов : если в рационе не хватает биотина, витамина D или омега-3 жирных кислот, волосы будут расти медленнее, теряя блеск и упругость.

: если в рационе не хватает биотина, витамина D или омега-3 жирных кислот, волосы будут расти медленнее, теряя блеск и упругость. Проблемы с кожей головы : дерматиты, экземы и воспаления могут препятствовать нормальному функционированию волосяных фолликулов.

: дерматиты, экземы и воспаления могут препятствовать нормальному функционированию волосяных фолликулов. Неправильный уход: частые окрашивания, агрессивные укладки и использование горячих инструментов приводят к ломкости волос. Даже если они растут, кончики быстро обламываются, не позволяя отрастить длину.

Какие компоненты помогают отрастить волосы

В шампунях и уходовых средствах стоит искать компоненты, которые стимулируют рост волос и укрепляют их структуру:

Кофеин : снижает уровень гормона ДГТ, который часто вызывает облысение у женщин, и улучшает кровообращение в коже головы.

: снижает уровень гормона ДГТ, который часто вызывает облысение у женщин, и улучшает кровообращение в коже головы. Розмарин : активизирует питание фолликулов, стимулируя рост и укрепление волос.

: активизирует питание фолликулов, стимулируя рост и укрепление волос. Биотин : улучшает текстуру волос, придает им блеск и способствует выработке кератина.

: улучшает текстуру волос, придает им блеск и способствует выработке кератина. Ниацинамид (витамин B3): увлажняет кожу головы, уменьшает воспаление и стимулирует фолликулы.

Важно подбирать шампунь не по типу волос, а по состоянию кожи головы — остальные параметры можно корректировать с помощью бальзамов и масок.

Какие препараты назначают трихологи

Если домашний уход не дает результата, стоит обратиться к специалисту. Трихологи могут порекомендовать лечебные средства, направленные на борьбу с выпадением и активизацию роста волос:

Миноксидил : одно из самых эффективных средств для улучшения кровообращения и стимуляции фолликулов. Используется в виде раствора или пены, которую наносят на кожу головы.

: одно из самых эффективных средств для улучшения кровообращения и стимуляции фолликулов. Используется в виде раствора или пены, которую наносят на кожу головы. Капиксил : содержит растительные компоненты, питающие корни волос и улучшающие их структуру.

: содержит растительные компоненты, питающие корни волос и улучшающие их структуру. Прокапил: укрепляет фолликулы, улучшает их кровоснабжение и борется с гормональными причинами выпадения волос.

Не забывайте про регулярные стрижки, которые помогают избавиться от поврежденных кончиков и сохранить волосы здоровыми.

Уточнения

Шампу́нь - гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



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