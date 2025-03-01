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Меняем леопард на змею: 3 эффектных способа носить змеиный принт

3:17
Моя семья » Красота и стиль

Леопардовый принт постепенно уступает место новому тренду — змеиным узорам. Этот эффектный рисунок придаёт образу дерзость, элегантность и неповторимую стильность. Кроме того, 2025 год по восточному календарю пройдёт под символом Змеи, что делает такой выбор ещё более актуальным. Разбираем три модных сочетания, которые помогут внедрить змеиный принт в повседневный гардероб.

Девушка со змеей
Фото: Designed by Freepik by master1305 is licensed under Public domian
Девушка со змеей

Элегантность и универсальность: жакет + джинсы

Классический образ, который идеально подойдёт как для деловой встречи, так и для стильного выхода в город. Ключевой элемент — жакет со змеиным принтом, который дополняется базовыми джинсами и лаконичными аксессуарами.

Что включить в образ:

  • Жакет с принтом.
  • Боди нейтрального оттенка.
  • Джинсы прямого кроя.
  • Ботильоны с лаконичным дизайном.
  • Ремень в тон обуви.
  • Минималистичные серьги.

Такой ансамбль позволяет сохранять баланс между смелостью узора и повседневной элегантностью.

Деловой шик: блуза + брюки

Этот вариант отлично подойдёт для офисного стиля, где важно сочетать элегантность с трендовыми элементами. Змеиный принт представлен в виде стильного жакета, который становится акцентом образа.

Что включить в образ:

  • Жакет с принтом.
  • Блуза сдержанного оттенка.
  • Прямые брюки в классическом стиле.
  • Ботильоны на устойчивом каблуке.
  • Аксессуары - брошь.

Такое сочетание создаёт утончённый и уверенный образ, который подчёркивает стиль и вкус.

Городская романтика: топ + юбка

Для тех, кто ищет стильный и женственный образ, идеально подойдёт сочетание топа со змеиным принтом и универсальной юбки. Такой ансамбль можно носить как в повседневной жизни, так и на вечерние мероприятия.

Что включить в образ:

  • Топ с акцентным узором.
  • Юбка нейтрального оттенка.
  • Кардиган для уюта и завершённости образа.
  • Колготки с лёгким эффектом прозрачности.
  • Ботильоны с элегантным силуэтом.
  • Часы в минималистичном стил.
  • Оправа для очков в актуальном дизайне.

Этот образ сочетает женственность, трендовость и удобство. Он подходит как для повседневных прогулок, так и для особых случаев.

Как носить змеиный принт и не перегружать образ

  • Комбинируйте с базовыми оттенками: серый, бежевый, чёрный и белый — идеальные партнёры для змеиных узоров.
  • Выбирайте один акцент: если в образе уже есть крупный змеиный элемент, остальная одежда должна быть спокойной.
  • Следите за балансом текстур: гладкие ткани, кожа и деним хорошо сочетаются с фактурным принтом.
  • Используйте аксессуары: если одежда в сдержанном стиле, змеиный узор можно добавить с помощью сумки, ремня или обуви.

Змеиный принт — это стильное решение для тех, кто хочет выделиться и придать образу динамичности. Он легко адаптируется как в повседневную, так и в деловую моду, позволяя выглядеть эффектно и актуально.

Уточнения

Принт (или печать, орнамент; от англ. Print — печать) — печать текста и изображений (рисунок, или фотография), нанесённое определённым способом на бумагу, ткань (прямая печать на ткани, термотрансфер) или другую поверхность.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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